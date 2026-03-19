Deviza
EUR/HUF392,93 -0,16% USD/HUF340,6 -0,82% GBP/HUF455,37 0% CHF/HUF430,11 -0,69% PLN/HUF91,88 -0,19% RON/HUF77,12 -0,22% CZK/HUF16,05 -0,19% EUR/HUF392,93 -0,16% USD/HUF340,6 -0,82% GBP/HUF455,37 0% CHF/HUF430,11 -0,69% PLN/HUF91,88 -0,19% RON/HUF77,12 -0,22% CZK/HUF16,05 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 795,19 -0,38% MTELEKOM2 010 -0,74% MOL3 810 +1,28% OTP36 250 -0,58% RICHTER11 690 -1,6% OPUS499,5 -0,1% ANY7 080 -1,39% AUTOWALLIS157 +1,95% WABERERS4 820 -0,82% BUMIX9 250,68 -0,63% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 551,74 -1,5% BUX121 795,19 -0,38% MTELEKOM2 010 -0,74% MOL3 810 +1,28% OTP36 250 -0,58% RICHTER11 690 -1,6% OPUS499,5 -0,1% ANY7 080 -1,39% AUTOWALLIS157 +1,95% WABERERS4 820 -0,82% BUMIX9 250,68 -0,63% CETOP4 072,54 -1,5% CETOP NTR2 551,74 -1,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olaj
EU-csúcs
sajtó
Ukrajna
Orbán Viktor
média
Brüsszel

EU-csúcs: Orbán Viktortól hangos a külföldi sajtó – Magyarország uralja a címlapokat

Az elmúlt évtizedben számtalanszor alakította az Európai Unió napirendjét Orbán Viktor. A miniszterelnök most egy újabb hatalmas feladat előtt áll, el kell érnie, hogy a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéken helyreálljon a szállítás. A csata zajlik, a kormányfő nyerésre áll.
VG
2026.03.19, 16:25
Frissítve: 2026.03.19, 16:46

Úgy tűnik nem csupán a magyar, de az európai közéletet is Orbán Viktor uralja. A Politico címlapja hemzseg a miniszterelnök brüsszeli küldetéséről szóló írásoktól, de a német média és a nemzetközi hírügynökségek is hangosak a magyar miniszterelnök jelenlététől Brüsszelben.

Orbán Viktor uralja az európai porondot: euromilliárdok és egy ország sorsa múlik a magyar miniszterelnökön / Forrás: Politico.eu

A mai EU-csúcson eldőlhet, hogy képes-e az unió nemet mondani az ukrán követeléseknek, és kiállni a magyar nemzeti érdekek mellett, vagy azt megkerülve semmibe veszik egy tagállam szuverén álláspontját, és feláldozzák energiabiztonságát az orosz–ukrán háború oltárán.

Brüsszeli olajcsata

Január 27-én az ukrán vezetés leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olaj tranzitját Magyarország és Szlovákia irányába, ezzel elvágva két európai uniós tagország energiaellátását.

 

Az ukrán kormány álláspontja szerint a vezetéket találat érte, a javítás pedig hónapokat is igénybe vehet, ám nem engednek se magyar, se szlovák szakértőket a vezeték közelébe, a független uniós delegációról pedig a hivatalos ukrán álláspont szerint nincs információ.

Orbán Viktor bekeményített 

Mivel a lakosság és a vállalatok számára hatalmas terhet jelentene az olajárak elszabadulása, ezért a magyar kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, ezzel minimalizálva az árnövekedés negatív hatásait. 

Mindeközben több alkalommal éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán kormány között, ami odáig fajult, hogy Orbán Viktor több alkalommal is halálos fenyegetéseket kapott.  

A miniszterelnök nem engedett a nyomásnak, és beleállt a vitába, több alkalommal is kijelentette, hogy addig nem hajlandó jóváhagyni a 90 milliárd eurós Ukrajnának szánt hadikölcsönt, amíg nem áll helyre az olajszállítás a csővezetéken: 

Ha nincs olaj, nincs pénz

 − mondta a miniszterelnök. 

 

A tagországok álláspontja 

António Costa egy februári levelében kemény jogi lépéseket helyezett kilátásba, ha Orbán Viktor megvétózná az ukrán hitelt, a politikus azonban nem lépett, mivel brüsszeli források szerint a folyamat túlságosan időigényes lett volna.  

„Keményebben kellett volna fellépni, legalább megpróbálni, és ideiglenes intézkedéseket bevezetni vele szemben. Annak lehetett volna hatása, de semmi nem történt” − nyilatkozta egy uniós diplomata. 

Svédország európai kapcsolatokért felelős minisztere, Jessica Rosencrantz egyenesen megfenyegette Magyarországot: 

„Magyarország viselkedése új mélypont” − mondta, valamint jogi eszközök alkalmazását sürgette, és arra is kitért, hogy ha a magyar kormány továbbra sem enged a nemzeti érdekeket szolgáló álláspontjából, akkor az Európai Uniónak példát kell rajta statuálnia. 

Orbán Viktor nem hátrál 

A legfrissebb fejlemény szerint az EU-csúcson továbbra sincs megegyezés az ügyet illetően, és Orbán Viktor nem enged a nemzeti érdekből.

Volodimir Zelenszkij így nagyon rossz pozícióba került, mivel országának égetően fontos lenne forrásokhoz jutnia, különben az orosz csapatok hamarosan rést üthetnek az ukrán védelmi vonalon.

Rendkívüli: Orbán Viktor kibírta a nyomást Brüsszelben, nem tudták megtörni – Zelenszkij búcsúzhat a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsöntől
Másfél órás heves vita után sem tudták meggyőzni Orbán Viktor miniszterelnököt az Európai Unió állam- és kormányfői, hogy adja fel a vétóját. A magyar kormányfő az egynaposra tervezett brüsszeli EU-csúcsra eleve azzal a nem titkolt szándékkal érkezett, hogy megvétózza Ukrajna pénzügyi támogatását, egészen addig, amíg az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. Diplomaták egyelőre csekély esélyt látnak arra, hogy rövid távon megoldás szülessen a vétó feloldására.

Google News Világgazdaság
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
