EU-csúcs: Orbán Viktortól hangos a külföldi sajtó – Magyarország uralja a címlapokat

Úgy tűnik nem csupán a magyar, de az európai közéletet is Orbán Viktor uralja. A Politico címlapja hemzseg a miniszterelnök brüsszeli küldetéséről szóló írásoktól, de a német média és a nemzetközi hírügynökségek is hangosak a magyar miniszterelnök jelenlététől Brüsszelben.

A mai EU-csúcson eldőlhet, hogy képes-e az unió nemet mondani az ukrán követeléseknek, és kiállni a magyar nemzeti érdekek mellett, vagy azt megkerülve semmibe veszik egy tagállam szuverén álláspontját, és feláldozzák energiabiztonságát az orosz–ukrán háború oltárán.

Brüsszeli olajcsata

Január 27-én az ukrán vezetés leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olaj tranzitját Magyarország és Szlovákia irányába, ezzel elvágva két európai uniós tagország energiaellátását.

Az ukrán kormány álláspontja szerint a vezetéket találat érte, a javítás pedig hónapokat is igénybe vehet, ám nem engednek se magyar, se szlovák szakértőket a vezeték közelébe, a független uniós delegációról pedig a hivatalos ukrán álláspont szerint nincs információ.

Orbán Viktor bekeményített

Mivel a lakosság és a vállalatok számára hatalmas terhet jelentene az olajárak elszabadulása, ezért a magyar kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, ezzel minimalizálva az árnövekedés negatív hatásait.

Mindeközben több alkalommal éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán kormány között, ami odáig fajult, hogy Orbán Viktor több alkalommal is halálos fenyegetéseket kapott.

A miniszterelnök nem engedett a nyomásnak, és beleállt a vitába, több alkalommal is kijelentette, hogy addig nem hajlandó jóváhagyni a 90 milliárd eurós Ukrajnának szánt hadikölcsönt, amíg nem áll helyre az olajszállítás a csővezetéken:

Ha nincs olaj, nincs pénz

− mondta a miniszterelnök.

A tagországok álláspontja

António Costa egy februári levelében kemény jogi lépéseket helyezett kilátásba, ha Orbán Viktor megvétózná az ukrán hitelt, a politikus azonban nem lépett, mivel brüsszeli források szerint a folyamat túlságosan időigényes lett volna.

„Keményebben kellett volna fellépni, legalább megpróbálni, és ideiglenes intézkedéseket bevezetni vele szemben. Annak lehetett volna hatása, de semmi nem történt” − nyilatkozta egy uniós diplomata.