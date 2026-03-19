EU-csúcs: Orbán Viktortól hangos a külföldi sajtó – Magyarország uralja a címlapokat
Úgy tűnik nem csupán a magyar, de az európai közéletet is Orbán Viktor uralja. A Politico címlapja hemzseg a miniszterelnök brüsszeli küldetéséről szóló írásoktól, de a német média és a nemzetközi hírügynökségek is hangosak a magyar miniszterelnök jelenlététől Brüsszelben.
A mai EU-csúcson eldőlhet, hogy képes-e az unió nemet mondani az ukrán követeléseknek, és kiállni a magyar nemzeti érdekek mellett, vagy azt megkerülve semmibe veszik egy tagállam szuverén álláspontját, és feláldozzák energiabiztonságát az orosz–ukrán háború oltárán.
Brüsszeli olajcsata
Január 27-én az ukrán vezetés leállította a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olaj tranzitját Magyarország és Szlovákia irányába, ezzel elvágva két európai uniós tagország energiaellátását.
Az ukrán kormány álláspontja szerint a vezetéket találat érte, a javítás pedig hónapokat is igénybe vehet, ám nem engednek se magyar, se szlovák szakértőket a vezeték közelébe, a független uniós delegációról pedig a hivatalos ukrán álláspont szerint nincs információ.
Orbán Viktor bekeményített
Mivel a lakosság és a vállalatok számára hatalmas terhet jelentene az olajárak elszabadulása, ezért a magyar kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, ezzel minimalizálva az árnövekedés negatív hatásait.
Mindeközben több alkalommal éles szóváltás alakult ki a magyar és az ukrán kormány között, ami odáig fajult, hogy Orbán Viktor több alkalommal is halálos fenyegetéseket kapott.
A miniszterelnök nem engedett a nyomásnak, és beleállt a vitába, több alkalommal is kijelentette, hogy addig nem hajlandó jóváhagyni a 90 milliárd eurós Ukrajnának szánt hadikölcsönt, amíg nem áll helyre az olajszállítás a csővezetéken:
Ha nincs olaj, nincs pénz
− mondta a miniszterelnök.
A tagországok álláspontja
António Costa egy februári levelében kemény jogi lépéseket helyezett kilátásba, ha Orbán Viktor megvétózná az ukrán hitelt, a politikus azonban nem lépett, mivel brüsszeli források szerint a folyamat túlságosan időigényes lett volna.
„Keményebben kellett volna fellépni, legalább megpróbálni, és ideiglenes intézkedéseket bevezetni vele szemben. Annak lehetett volna hatása, de semmi nem történt” − nyilatkozta egy uniós diplomata.
Svédország európai kapcsolatokért felelős minisztere, Jessica Rosencrantz egyenesen megfenyegette Magyarországot:
„Magyarország viselkedése új mélypont” − mondta, valamint jogi eszközök alkalmazását sürgette, és arra is kitért, hogy ha a magyar kormány továbbra sem enged a nemzeti érdekeket szolgáló álláspontjából, akkor az Európai Uniónak példát kell rajta statuálnia.
Orbán Viktor nem hátrál
A legfrissebb fejlemény szerint az EU-csúcson továbbra sincs megegyezés az ügyet illetően, és Orbán Viktor nem enged a nemzeti érdekből.
Volodimir Zelenszkij így nagyon rossz pozícióba került, mivel országának égetően fontos lenne forrásokhoz jutnia, különben az orosz csapatok hamarosan rést üthetnek az ukrán védelmi vonalon.
Másfél órás heves vita után sem tudták meggyőzni Orbán Viktor miniszterelnököt az Európai Unió állam- és kormányfői, hogy adja fel a vétóját. A magyar kormányfő az egynaposra tervezett brüsszeli EU-csúcsra eleve azzal a nem titkolt szándékkal érkezett, hogy megvétózza Ukrajna pénzügyi támogatását, egészen addig, amíg az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. Diplomaták egyelőre csekély esélyt látnak arra, hogy rövid távon megoldás szülessen a vétó feloldására.