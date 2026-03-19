Rendkívüli: Orbán Viktor kibírta a nyomást Brüsszelben, nem tudták megtörni – Zelenszkij búcsúzhat a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsöntől

Továbbra sem tudják érvényteleníteni a magyar vétót az uniós vezetők, azaz kitartott álláspontja mellett Orbán Viktor miniszterelnök az egynaposra tervezett uniós csúcson – derül ki a Politico cikkéből. A magyar kormányfő nem árult zsákbamacskát, eleve azzal szándékkal érkezett az EU-csúcsra, hogy addig fogja vétózni a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hitelt, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra az olajszállítás. „Nincs olaj, nincs pénz” – mondta a miniszterelnök.

EU-csúcs: Orbán Viktor kibírta a nyomást Brüsszelben, nem tudták megtörni – Zelenszkij búcsúzhat a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsöntől

Az uniós vezetőknek nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy álljon el az Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására szánt 90 milliárd eurós (mintegy 35 ezermilliárd forintos) hitel ellenzésétől – közölte négy diplomata és tisztviselő.

A hitelről folytatott, 90 perces egyeztetés nem hozott egyértelmű megoldást a megállapodásra – mondták a zárt ajtók mögött zajló Európai Tanács-ülésről névtelenül nyilatkozó források.

A magyar kormányfő, akit Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogat, visszalépett attól a decemberi megállapodástól, amelyben az uniós vezetők jóváhagyták a források folyósítását, miután orosz drónok megrongálták a Barátság kőolajvezetéket, amely Ukrajnán keresztül szállít orosz nyersolajat ezekbe az országokba. A két vezető Kijevet azzal vádolja, hogy késlelteti a javításokat.

Az egyik diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke „elfogadhatatlannak” nevezte Orbán viselkedését, és úgy vélte, az sérti az Európai Unió együttműködésének alapelveit. Costa szerint korábban egyetlen vezető sem lépte át ezt a „vörös vonalat”.

Egy másik diplomata arról beszélt, hogy az Orbánnal szembeni frusztráció példátlan mértékű, ugyanakkor – mivel a Fidesz párt támogatottsága az április 12-i választások előtt csökken – kevés vezető szeretne belekeveredni a magyar belpolitikába. Orbán Viktor a kritikákra reagálva hangsúlyozta, hogy vétója jogszerű, míg Robert Fico szerint országa fizeti meg az árát az olcsó orosz üzemanyag kiesésének.