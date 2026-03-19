Rendkívüli: Orbán Viktor kibírta a nyomást Brüsszelben, nem tudták megtörni – Zelenszkij búcsúzhat a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsöntől

Másfél órás heves vita után sem tudták meggyőzni Orbán Viktor miniszterelnököt az Európai Unió állam- és kormányfői, hogy adja fel a vétóját. A magyar kormányfő az egynaposra tervezett brüsszeli EU-csúcsra eleve azzal a nem titkolt szándékkal érkezett, hogy megvétózza Ukrajna pénzügyi támogatását, egészen addig, amíg az ukránok nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. Diplomaták egyelőre csekély esélyt látnak arra, hogy rövid távon megoldás szülessen a vétó feloldására.
Járdi Roland
2026.03.19, 15:17
Frissítve: 2026.03.19, 16:25

Továbbra sem tudják érvényteleníteni a magyar vétót az uniós vezetők, azaz kitartott álláspontja mellett Orbán Viktor miniszterelnök az egynaposra tervezett uniós csúcson – derül ki a Politico cikkéből. A magyar kormányfő nem árult zsákbamacskát, eleve azzal szándékkal érkezett az EU-csúcsra, hogy addig fogja vétózni a 90 milliárd eurós Ukrajnának nyújtandó hitelt, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra az olajszállítás. „Nincs olaj, nincs pénz” mondta a miniszterelnök.

EU-csúcs
Rendkívüli: Orbán Viktor kibírta a nyomást Brüsszelben, nem tudták megtörni – Zelenszkij búcsúzhat a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsöntől / Fotó: NurPhoto via AFP

EU-csúcs: Orbán Viktor kibírta a nyomást Brüsszelben, nem tudták megtörni – Zelenszkij búcsúzhat a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsöntől

Az uniós vezetőknek nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy álljon el az Ukrajna háborús erőfeszítéseinek finanszírozására szánt 90 milliárd eurós (mintegy 35 ezermilliárd forintos) hitel ellenzésétől – közölte négy diplomata és tisztviselő.

A hitelről folytatott, 90 perces egyeztetés nem hozott egyértelmű megoldást a megállapodásra – mondták a zárt ajtók mögött zajló Európai Tanács-ülésről névtelenül nyilatkozó források.

A magyar kormányfő, akit Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogat, visszalépett attól a decemberi megállapodástól, amelyben az uniós vezetők jóváhagyták a források folyósítását, miután orosz drónok megrongálták a Barátság kőolajvezetéket, amely Ukrajnán keresztül szállít orosz nyersolajat ezekbe az országokba. A két vezető Kijevet azzal vádolja, hogy késlelteti a javításokat.

Az egyik diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke „elfogadhatatlannak” nevezte Orbán viselkedését, és úgy vélte, az sérti az Európai Unió együttműködésének alapelveit. Costa szerint korábban egyetlen vezető sem lépte át ezt a „vörös vonalat”.

Egy másik diplomata arról beszélt, hogy az Orbánnal szembeni frusztráció példátlan mértékű, ugyanakkor – mivel a Fidesz párt támogatottsága az április 12-i választások előtt csökken – kevés vezető szeretne belekeveredni a magyar belpolitikába. Orbán Viktor a kritikákra reagálva hangsúlyozta, hogy vétója jogszerű, míg Robert Fico szerint országa fizeti meg az árát az olcsó orosz üzemanyag kiesésének.

Az Európai Unió további 25 tagállamának vezetői közös nyilatkozatban üdvözölték a 90 milliárd eurós hitelről szóló döntést, és felszólítottak arra, hogy „az első részletet április elejéig folyósítsák Ukrajnának”. 

Bár az energiaárak kérdésére később még visszatérnek csütörtökön, a diplomaták egyelőre csekély esélyt látnak arra, hogy rövid távon megoldás szülessen a vétó feloldására.

Orbán nem remél a brüsszeliektől semmit

Orbán Viktor miniszterelnök reggel azt nyilakozta a csúcsra érkezve, hogy Brüsszel összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll Brüsszel. 

Ők az ukránok oldalán állnak, tőlük nem remélhetünk semmit, ezt az olajblokádot nekünk kell letörnünk saját erőből, de meg is van a haditervünk

– fogalmazott a miniszterelnök. Korábban egyértelművé tette, hogy a magyar kormány nem tárgyal az ukránokkal, hanem erőből szeretne győzni, amit azzal indokolt, hogy az ukránok hamarabb fogynak ki az olajból, mint mi a pénzünkből.

A Politico délelőtt azt írta a Barátság kőolajvezeték kapcsán, hogy egyelőre nem világos, hogy a vezetéket ellenőrző delegáció mikor érkezhet meg a támadást szenvedett helyszínhez. A misszió szerdán megérkezett Kijevbe, és jelenleg Ukrajna jóváhagyására vár, mielőtt továbbindulna a vezetékhez, amely mintegy négyórányira található a fővárostól.

A helyzetet tovább bonyolítja maga Ukrajna, amely azt állítja, nem rendelkezik információval a látogatás időzítéséről és részleteiről. Az Európai Bizottság szóvivője nem adott választ arra a kérdésre, hogy a misszió megkapta-e a szükséges hozzáférést.

Súlyosan sérti a magyar érdekeket a Barátság kőolajvezeték elzárása

A miniszterelnök közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök döntése, amely az olcsó orosz olajszállítások leállásához vezetett, súlyosan sérti a magyar gazdasági érdekeket, ezért a magyar kormány addig nem támogat semmilyen, Ukrajnának szánt pénzügyi csomagot Brüsszelben, amíg az olajellátás nem áll helyre.

Orbán kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet egy szélesebb, akár globális olajválság veszélyét is hordozza, amely Európát különösen érzékenyen érintheti. Szerinte a mostani tanácskozások egyik legfontosabb kérdése, hogy az EU miként tudja kivédeni az energiapiaci sokkot. Bár Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei a helyzet kezelésére, a kormányfő szerint elengedhetetlen egy közös európai megoldás is.

Közben a magyar álláspontot hangoztatta a belga miniszterelnök, aki az uniós csúcs előtt azt nyilakozta, hogy Európának a jelenlegi helyzetben tárgyalnia kellene Putyinnal. Erre élesen reagált Donald Tusk lengyel kormányfő, aki leszögezte, hogy 

szó se lehet arról, hogy újra orosz energia jöjjön Európába.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu