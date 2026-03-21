Orbán Viktor négy nagy veszélyt nevezett meg Miskolcon, miközben üzent a tiszásoknak is

Szombat délután Miskolcon tartott kampánybeszédet Orbán Viktor miniszterelnök, akit több ezren biztosítottak támogatásukról.

Péntek este még Szentendrén beszélt Orbán Viktor, ahol úgy fogalmazott, hogy „kutya nehéz négy év” van a kormány mögött. Most azzal folytatta, annak ellenére, hogy négy éve élünk a háború árnyékában, ami a gazdaságot megviseli, továbbra is Magyarország Európa legbiztonságosabb országa.

Kellő szerénységgel mondhatom, hogy a háború árnyékában visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, amit a balosok elvettek, sőt, felépítjük a 14. havit is

– mondta, hozzátéve, hogy a családosok felé is el tudnak számolni. Az elmúlt négy évben meg tudták duplázni a családi adókedvezményt, bevezették azt, ami nincs sehol máshol a világban, hogy az életük végéig szja-mentesek az édesanyák. De elindították az Otthon Startot is, Orbán szerint nincs még egy olyan ország, ahol a fiatalok ilyen lehetőséget kaptak volna az otthonteremtésre.

A mamahotel nem kényszer többé, aki akar, marad, aki nem, az a saját lábára állhat

– mondta a miniszterelnök, aki Szentendrén a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban tett nagy bejelentést, amikor közölte, hogy azt tervezi a kormány, kiterjeszti a külföldön dolgozó fiatalokra.

A kormányfő szerint a következő négy év a veszélyek korszaka lesz. Négy nagy veszélyt nevezett meg:

a háború közelebb jön, hiába akarnak az amerikaik békét, az igazság az, hogy az európaiak és a ukránok folytatni akarják,

olajblokáddal kell szembenéznünk, mivel az ukránok elnöke úgy döntött, hogy elzárja a Barátság kőolajvezetéket. Ez ugyan 1000 fontos benzinárat hozhatott volna a nyakunkba, de ezt kivédték, illetve azt is megakadályozták, hogy dráguljon az üzemanyag,

azzal is szembe kell nézni, hogy az iráni háború az egész világban felhajtja az árakat,

ott van Iránban négymillió afgán menekült, Brüsszelen már tanácskoztak is róla, hogy mit tesznek, ha megindul a migránsáradat.

Orbán ezzel együtt úgy véli, van okunk az önbizalomra, a migrációval szemben megvédtük magunkat, még úgyis, hogy minden nap egymillió euró büntetést kell fizetnünk. Magyarország egy olyan ország, ahol csak mi, magyarok mondhatjuk meg, meg kivel élünk együtt, és „mi leginkább saját magunkkal akarunk”.