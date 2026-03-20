Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Start programról: a kormány teljesen váratlanul hozzányúl a 3 százalékos hitelhez – erre eddig álmába se gondolt senki

Az éjszakába nyúló brüsszeli EU-csúcs után Orbán Viktor miniszterelnök péntek este Szentendrén tartott kampánybeszédet.
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor Szentendrén: úgy nyúl hozzá a kormány az Otthon Starthhoz, amire senki nem gondolt
A kormányfő szerint nagyon éveken van túl magyar gazdaság. "Kutya nehéz négy év volt" – mondta, emlékeztetett rá, úgy nyerték meg a választást 2022-ben, hogy kitört a háború. Akkor még abban reménykedtek, hogy hamar lezárul, azonban nem így történt, ami azért baj, mert a háború, akkor is, ha nem épp a mi földünkon zajlik, mindig blokkolja a gazdaságot.
Ugyanakkor nem csak arra kaptak mandátumot, hogy kimaradjanak a katonai konfliktusból, hanem tettek egyéb vállalásokat is. Azt ígérték akkor, hogy megvédik a nyugdíjak értékét, azonban ezen felül sikerül is sikerült visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, és el kezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat. A családoknak pedig azt a vállalást tették, hogy akár milyen nehéz évek lesznek, nem feledkeznek meg róluk. Ennek kereétben sikerült megduplázni
- a családi adókedvezményt
- és bevezették az anyák szja-mentességét.
A miniszterelnök szerint nem igazságos, hogy azok járnak rosszul, akik gyermeket vállalnak, ezért azt tűzték ki célul, hogy akik gyermeket vállalnak, életszínvonalban nem járnak rosszabbul. Ehhez szerinte nagyon közel vagyunk, de még nem értünk oda. A kormányfő ismét szólt a fiatalokhoz.
Lehet, hogy többet keresnek, de Angliában és Németországban egy átlagos bérből soha az életben nem lesz lakásuk
– mondta, hozztéve, hogy ezért is vezették be a fix 3 százalékos Otthon Startot. És itt egy bejelentést is tett:
azt ígérte, hogy ki fogják terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is.
A miniszterelnök szerint azért volt azért mindenre pénz az elmúlt években, mert nem engedték, hogy el küldjék a magyarok pénzét a háborúba. Mindig világossá tette, hogy ez a mi háborúnk, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a saját lelkiismereretünkkel is elszámoljunk. Ezért fogadtak be minden ukrán menekültet, és nyitottak iskolát nekik. "Tisztán állunk az Úr színe előtt" – jegyezte meg, hozzátéve, hogy azt senki nem kérheti tőlünk, hogy úgy segítsünk az ukránoknak, hogy közben tönkre tesszük saját magunkat.
Az EU-csúcsról is beszélt Orbán
"Egy a 25-ben küzdöttem, mindenki arra akart rávenni, hogy álljak be a sorba" – mondta a brüsszeli EU-csúcsról, ahol hősiesen helytállt a magyar miniszterelnök és megvétózta a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósítását az ellenszélben is. A kormányfő szeret világosan beszélni, megmondta, ha lesz olaj, majd lesz pénz is. Az ukrán olajblokádról úgy vélekedett, elrendelni egy olajblokádot, az főben járó bűn, egy olyan időben pedig, amikor a Közel-Keleten is háború dúl és minden a feje tetejére áll, ez kétszrees bűn.
Hangsúlyozta , hogy amíg nem adja meg Zelenszkij, ami a mienk, addig emmilyen döntést, ami Ukrajna érdekében állna, nem fog jóváhagyni. "Zsarolás terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk."
A kormányfő szerint az ukránoknak az volt a terve, hogy destabilizálják a magyar gazdaságot, és gazdasági káoszt idéznek elő. Eddig 22-szer sérült meg a vezeték, mindig helyreállították, ehhez képest most a választások előtt valamiért nem tudják. Szerinte mindez azért történik, hogy Magyarországon ukrán barát kormányt akarnak. Ezért minden magyarnak tudnia kell, vagy kiállunk a magyar érdek mellett, vagy ukrán barát kormánya lesz az országnak és soha többé nem érkezk olcsó olaj, ami véget vet a rezsicsökkentésnek.
A miniszterelnök úgy véli, Brüsszel a magyar ellenzékel összejátszik és az a céljuk, hogy belekényszerítsenek minket a háborúba. Emlékeztettett rá, hogy az ukránok felrobbantották 2022-ben Északi Áramlatot, utána a magyar gázvezetéket is elzárták. Csak azért éltük azt túl, mert Szijjártónak volt elég gógyija. Ha ugyanis a krími háború idején ezt nem tettük volna meg, akkor a magyarok ma nem évi 250 ezret fizetnének a rezsiért, hanem annyit, mint a lengyelek, meg a csehek, ami azt jelentené, hogy a magyarok fizetéséből egy havi kereset elrepülne.
Ne legyen illúziónk, úgy ahogy felrobbantották az Északi Áramlatot, megpróbálják felrobbantani a Déli Áramlatot is
– mondta Orbán, aki szerint nem az a kérdés, hogy ki akarunk -e maradni a háborúból, hanem, hogy kinek van elég bátorsága, szerencséje és nemet tud mondani.
Ismernek engem, kellő szerénységgel mondom, magamon, a Fideszen és a Kdnp-n kívül senki nem tudja kívül tartani Magyarországot ebből a háborúból
– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, készen áll a feladatra, de tanulni kell az elmúlt évekből. Serinte ha nem lett volna nemzeti egység a kérdésben, akárhogy vitézkedett volna, akkor bele toltak volna minket a háborúba. Arra kérte az embereket, hogy újjítsák meg a 2022-es együttműködést, sőt, nem lesz elég, még több emberre lesz szükség.
Orbán ismét beszélt arról, hogy 2010 óta 15 ezer milliárdot vettek el a multiktól és a bankoktól. Szerinte nem véletlen, hogy a Tisza Párban feltűntek a multik és a Shell, mindez azért történik, hogy leváljunk az olcsó orosz olajról és utána a Shelltől vásároljunk. "Az sem véletlen, hogy a bankok és bedelegálták a saját emberüket, az a tervük, hogy azt a 15 ezer milliárdot, amit elvettünk tőlük, azt szépen lépésről, lépésre visszaveszik" – mondta a kormányfő, aki hangsúlyozta, soha nem fogja engedni, hogy elvegyék a magyaroktól azt ami, a magyaroké.
Elkezdődött a kampány utolsó szakasza
A békemenettel megfújtuk a harci kürtöket, itt az ideje, hogy felszedelezőködjünk, és megnyerjük az április 12-i választásokat – mondta, szerinte mindenhol reális esély van arra, hogy az előttünk álló választást megnyerjék. A kormányfő szerint a térség képviselője, Vitályos Eszter hatalmas munkát végzett, "nem csak okos, szép, de helyén van az esz", és a leghálátlanabb feladatot vállalata, hogy minden héten kiáll és tájékoztat a kormány munkájáról. "Nagyon szeretném, ha a következő négy évben együtt dolgozhatnék vele, meggyőződésem, hogy itt helyben nála jobbat nem fognak találni". A miniszterelnök szerint Szentedre egy kultúráros, tettek vállalásokat is, amiket végre fognak hajtani.