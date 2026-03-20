Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Start programról: a kormány teljesen váratlanul hozzányúl a 3 százalékos hitelhez – erre eddig álmába se gondolt senki

Az éjszakába nyúló brüsszeli EU-csúcs után Orbán Viktor miniszterelnök péntek este Szentendrén tartott kampánybeszédet.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő szerint nagyon éveken van túl magyar gazdaság. "Kutya nehéz négy év volt" – mondta, emlékeztetett rá, úgy nyerték meg a választást 2022-ben, hogy kitört a háború. Akkor még abban reménykedtek, hogy hamar lezárul, azonban nem így történt, ami azért baj, mert a háború, akkor is, ha nem épp a mi földünkon zajlik, mindig blokkolja a gazdaságot.

Ugyanakkor nem csak arra kaptak mandátumot, hogy kimaradjanak a katonai konfliktusból, hanem tettek egyéb vállalásokat is. Azt ígérték akkor, hogy megvédik a nyugdíjak értékét, azonban ezen felül sikerül is sikerült visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, és el kezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat. A családoknak pedig azt a vállalást tették, hogy akár milyen nehéz évek lesznek, nem feledkeznek meg róluk. Ennek kereétben sikerült megduplázni

a családi adókedvezményt

és bevezették az anyák szja-mentességét.

A miniszterelnök szerint nem igazságos, hogy azok járnak rosszul, akik gyermeket vállalnak, ezért azt tűzték ki célul, hogy akik gyermeket vállalnak, életszínvonalban nem járnak rosszabbul. Ehhez szerinte nagyon közel vagyunk, de még nem értünk oda. A kormányfő ismét szólt a fiatalokhoz.

Lehet, hogy többet keresnek, de Angliában és Németországban egy átlagos bérből soha az életben nem lesz lakásuk

– mondta, hozztéve, hogy ezért is vezették be a fix 3 százalékos Otthon Startot. És itt egy bejelentést is tett:

azt ígérte, hogy ki fogják terjeszteni a külföldön dolgozó fiatalokra is.

A miniszterelnök szerint azért volt azért mindenre pénz az elmúlt években, mert nem engedték, hogy el küldjék a magyarok pénzét a háborúba. Mindig világossá tette, hogy ez a mi háborúnk, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a saját lelkiismereretünkkel is elszámoljunk. Ezért fogadtak be minden ukrán menekültet, és nyitottak iskolát nekik. "Tisztán állunk az Úr színe előtt" – jegyezte meg, hozzátéve, hogy azt senki nem kérheti tőlünk, hogy úgy segítsünk az ukránoknak, hogy közben tönkre tesszük saját magunkat.