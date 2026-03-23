Orbán Viktor megszólalt az évtized politikai botrányában: azonnal utasítást adott Szijjártó Péter lehallgatása miatt – „Súlyos támadás Magyarország ellen”

A semmiből robbant ki hétfőn reggel az elmúlt évek legsúlyosabb belpolitikai botránya: egy hangfelvétel szerint a magyar külügyminisztert lehallgatják és megfigyelik, amihez egy magyar újságíró is segítséget adott. Orbán Viktor azonnal reagált az ügyre.
VG
2026.03.23, 07:55
Frissítve: 2026.03.23, 08:42

Hétfő reggel reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán a nem sokkal korábban kirobbant, súlyos politikai botránynak ígérkező lehallgatási ügyben.

Orbán Viktor megszólalt az évtized politikai botrányában / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A Mandiner írta meg, hogy a birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen egy magyar újságíró arról beszél egy hölgynek, hogy tudomása van Szijjártó Péter megfigyeléséről és lehallgatásáról, sőt, abban tevékenyen részt is vesz.

A cikk állítása szerint a hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A beszélgetés itt hallgatható meg.

 

A Mandiner főbb megállapításai a következő:

  • A Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Az újságíró beszélgetőtársa egyébként megpróbálta megtudni, pontosan melyik államnak adta ki a magyar diplomácia vezetőjének elérhetőségét, de kérdését elhárította. „Azt nem mondhatom el." Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Az viszont egyértelműen kiderül, hogy a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy ki hívja, illetve ő kit hív. „Ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív” – magyarázta Panyi Szabolcs.

A hangfelvétel alapján mintha az újságíró is tisztában lenne vele, hogy finoman szólva sem helyesen jár el. Egy ponton legalábbis, amikor az Orbán Anitához fűződő kapcsolatáról beszélt, illetve arról, hogy rajta keresztül milyen dokumentumokhoz fér hozzá, úgy fogalmazott, hogy 

azt tudom mondani, nyilván itt is túlterjeszkedem azon, amit újságíróként megtehetnék, de ha váltás van, akkor én ezeket meg tudom tudni neked.

„Megmondom az Anitának, hogy nézzen bele, hogy mi volt ez. De ő már eleve mondta nekem, hogy majd megoldjuk." A nő nevetve hozzáteszi, hogy „látod, nincs is rám szükséged, belenézhetsz mindenbe”.

A botrányra szinte azonnal reagált a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor először is rögzítette, hogy egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen.

„Utasítottam az igazságügyi minisztert (Tuzson Bence – a szerk.), hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki” – közölte.

