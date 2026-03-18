Megkérdezték Orbán Viktortól, van-e még értelme az EU-ban maradnia Magyarországnak: világos felelet érkezett – "A szívemben van egy válasz"

Európa maga sem tudja, mit gondoljon saját magáról; a világ megváltozott, és ebből a modern korból Európa kiesett, keresgéli saját magát, és még csak ott tart, hogy nyalogatja a sebeit – mondta Orbán Viktor, amikor kedd este a HírTv Bayer show című műsorának különkiadásában vendégeskedett. Arra a kérdésre, van-e értelme még az Európai Unió tagjának lenni, a miniszterelnök azt mondta, hogy „egy tétova igen, de még igen”.

Orbán Viktor válasza arra, hogy van-e még értelme az EU-ban maradnia Magyarországnak – „A szívemben van egy válasz” / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Hát nem akarok hamis illúziókat kelteni itt, és nem akarom azt mondani, hogy egy magabiztos igen a válaszom erre, hanem inkább egy tétova igen, de még igen.

A miniszterelnök szerint, amikor európai vezetőkkel beszél, a zavarodottságot és a sértettséget érzi. „Mi voltunk a legnagyobbak, legerősebbek, leggazdagabbak, legokosabbak, legszebbek, és most mindenki elmegy mellettünk, és ránk se hederít. Ennek a földolgozása zajlik most” – magyarázta.

Orbán Viktor szerint Európa beteg, de van még értelme hozzá tartozni

„Európa maga sem tudja, hogy mit gondoljon saját magáról. Tehát nem csak az okozza az én bizonytalanságomat, hogy jól látom-e őket, legtöbbször jól mérem-e föl, ami a szemem előtt van, hanem mikor próbálom megtudni tőlük, hogy ők mit gondolnak magukról, akkor nem jön értelmes válasz. A világ megváltozott, és Európa valahogy ebből a versenyből, ebből a modern korból kiesett, és keresgéli saját magát, és most még csak ott tart, hogy a sebeit nyalogatja” – fejtette ki.

A miniszterelnök rámutatott, az, hogy hova tartozik az ország, földrajzilag meghatározott, „egy ország nem tudja megváltoztatni a házszámát”, és egy közös történelmi gyökérzet, értékes közös szellemi örökség is van. Orbán Viktor kiemelte, hogy Európa jelenleg egy olyan beteg ember, aki nem tudja magáról, hogy az. „Nekünk az okozna boldogságot, ha együtt gyógyíthatnánk meg ezt a kontinenst, viszont nem lehet valakit meggyógyítani, hogy azt állítja magára, makkegészséges” A miniszterelnök úgy látja, hogy Európának idő kell ehhez. Viszont szellemi értelemben, történelmi tudat szempontjából mi közép-európaiak sokkal inkább fittek vagyunk, mint ők.