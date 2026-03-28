Kis híján tragédia történt Párizsban: pokolgépes merényletet akartak elkövetni egy bank mellett

Pokolgépes merényletet hiúsítottak meg a hatóságok szombatra virradóra Párizsban – írja az MTI.

A rendőrök hajnalban vettek őrizetbe egy férfit, aki a francia főváros északnyugati részén, a Bank of America egyik fiókja előtt helyezett el házi készítésű gyújtóbombát, amelyet éppen működésbe akart hozni.

A robbanószerkezet egy ötliteres, feltételezhetően gyúlékony folyadékot tartalmazó tartályból és gyújtószerkezetből állt.

A nyomozást a Nemzeti Terrorellenes Ügyészség (PNAT) vezeti. Az ügyészség az elsődleges értesülésekből azt a következtetést vonta le, hogy a merényletkísérlet oka terrorizmus volt. A PNAT megerősítette, hogy tettenérés történt, és a vizsgálatot a párizsi bűnügyi rendőrségre és a Belbiztonsági Főigazgatóságra (DGSI) bízták.

A merényletkísérlet hajnali fél négy tájban történt Párizs VIII. kerületében, a Boétie utcában, egy, a turisták által kedvelt városrészben.

Laurent Nunez francia belügyminiszter szombat este a BFMTV hírtelevízióban megerősítette a Bank of America fiókja előtt meghiúsított merénylet és a közel-keleti háború közötti kapcsolatot. Mint mondta, hasonlóságok vannak a mostani merényletkísérlet és az elmúlt napokban más európai országokban, például Hollandiában végrehajtott műveletek között, amelyeket egy kis csoport vállalt magára.