Bombahír: kiszivárgott, kit küldhet az EU Putyinhoz, Orbán Viktor ennek nagyon fog örülni – ő hozhatja el a békét az ukrán háborúban
Angela Merkelt, Németország volt kancellárját tartják a legalkalmasabb közvetítőnek az Európai Unió és Oroszország közötti tárgyalásokhoz. Merkelt azért tartják sokan a legjobb jelöltnek a közvetítői szerepre, mivel személyesen ismeri Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt is. Az is pozitívumnak számít, hogy az egykori kancellár már hosszabb ideje visszavonult a politikától.
A volt kancellár irodája arról számolt be, hogy egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés Angela Merkel részvételével kapcsolatban. Arra a kérdésre sem adtak választ, hogy a korábbi politikus a jövőben hajlandó lenne-e elvállalni ezt a szerepet – számolt be róla az RBC ukrán hírportál.
Az európai országok közvetlenül részt kívánnak részt venni a Oroszországgal folytatott párbeszédben, figyelembe véve az Amerikai Egyesült Államok korábbi közvetítői tapasztalatait. Kaja Kallas, Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta, hogy nem lenne túl bölcs hagyni, hogy a Moszkva diktáljon a tárgyalásokon, vagy épp ő válassza ki a tárgyaló személyét.
Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke kijelentette, hogy a közvetítőnek az egész Európai Unió szintjén széles körű támogatottsággal kell rendelkeznie. Ebben a kérdésben különösen fontos Kelet-Európa és a balti államok egyetértése is.
Több név is elhangzott: ők is közvetíthetnek az orosz–ukrán béketárgyalásokon
Mint ismert, Vlagyimir Putyin orosz államfő közvetítőként szeretné felkérni az orosz–ukrán béketárgyalásokon a korábbi német kancellárt, Gerhard Schrödert, mivel őt tartja az Európai Unió legalkalmasabb jelöltjének erre. Az ötlet nagyon úgy tűnik, hogy nem teljesen elvetélt – erről írt a Spiegel vasárnap délután.
Az orosz elnök elképzelést Németországban sokan elutasítják. Egy német tisztviselő hangsúlyozta, hogy Schröder jelöltségét mint közvetítőt az Európai Unió és Oroszország között meg sem vizsgálják. Azonban az SPD külpolitikai szakértői nem utasítják el csípőből Vlagyimir Putyin javaslatát, hogy Németország Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezze ki közvetítőnek az ukrajnai háborúban.
Adis Ahmetovic, az SPD parlamenti csoportjának külpolitikai szóvivője szerint ha az egyik feltétel a volt német kancellár részvétele, akkor ezt alaposan meg kell fontolni, szoros konzultáció keretében európai partnereikkel, és nem szabad kategorikusan kizárni előre.
Később a német sajtó azt is belengette, hogy Berlin Frank-Walter Steinmeier államfő jelölését is megfontolja, mint lehetséges közvetítőt Európa és Oroszország között.
Kaja Kallas közben azt is felvetette, hogy a jövőbeni, az Moszkvával folytatandó párbeszéd során ő maga is betölthetné az Európai Unió tárgyalói szerepét.
Ezt eddig nem tudtuk: a német kancellár nemet mondott Orbán Viktornak, pedig háromszor kérte – „Ha maga innen elmegy, abból nagyon nagy baj lesz”
Orbán Viktor márciusban ritkán hallott részleteket osztott meg Angela Merkelről egy exkluzív interjúban Hont Andrással. A korábbi miniszterelnök szerint személyesen is próbálta rávenni a német kancellárt, hogy maradjon hivatalban, mert tartott a következményektől.
Orbán Viktor elárulta, hogy háromszor is külön találkozót kért a még hivatalban lévő német kancellártól, egyetlen céllal: hogy maradásra bírja. A Fidesz elnöke szerint ezt annak ellenére tette meg, hogy kapcsolatuk egyáltalán nem volt konfliktusmentes. Kifejezetten éles, sokszor vérre menő vitákat folytattak, amelyekből – saját szavai szerint – néha alig tudott kimenekülni. Úgy fogalmazott: Merkel „a mellkasán állt”, és keményen képviselte az álláspontját.