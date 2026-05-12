Magyar Péter máris összehívta a Tisza-kormányt, rendkívüli helyszínen tartják meg az első ülést: ezeket a bejelentéseket teszik meg szerdán

Ma éjféltől hivatalba lép a rendszerváltó Tisza-kormány – írta közösséi oldalán Magyar Péter.

Egyúttal bejelentette, hogy

holnap (szerdán) 15 órától Ópusztaszeren tartják az első kormányülést.

A kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. "A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódunk a jelenlegi helyzetről, majd döntünk a rövidtávon szükséges intézkedésekről és elrendeljük a közép-és hosszútávú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását."

Közölte továbbá, hogy

a kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdi az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását. A kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről.

Magyar Péter jelezte, hogy a fentieken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.

A kormányülést követően tájékoztatjuk a nyilvánosságot a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről – zárta posztját a közösségi oldalán.

Magyar Péter kormánya

Kedden délután letette az esküt a Tisza-kormány tizenhat minisztere az Országgyűlésben, ezt megelőzően Magyar Péter miniszterelnök bemutatta kormányának tagjait.

A Tisza-kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területükön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni – jelentette ki.

Az új kormány céljának nevezte egy működő és emberséges Magyarország megteremtését és jelezte, hogy ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.

Azt is mondta: a Tisza-kormány működése csapatmunka lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel, mert csak így lehet visszaállítani az államba vetett és az utóbbi években elveszett bizalmat.

Magyar Péter arról beszélt, hogy csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki, minden kiemelten fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz. A minisztériumok felsorolása egyben a prioritásainkat is kijelöli.