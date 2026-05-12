Kitálalt az MVM elnöke, így búcsúzik: 220 milliárdos üzletről rántotta le a leplet, az egész magyar gazdaság alig látott ilyet – „Emberes volt”
„Eltelt… pontosabban megélt 15 év Magyarország és a közösség szolgálatában, amely mai napon az új kormány tagjainak esküjével számomra befejeződik. Nincs ecetes szájíz, nincs 'akár élvezhettem is volna' sóvárgás. Ami van, az a derű és köszönet az országom felé, hogy biztosította a szabadságot; azt, hogy munkával el lehetett jutni nagy ügyeket intézni és nagy dolgok tanújának lenni” – kezdte terjedelmes Facebook-bejegyzését Czepek Gábor.
„Ez a szabadság, amit én kaptam, vezet arra, hogy alázattal tudomásul vegyem mindannyiunk szabadságát; azt, hogy egy másik politikai közösség kapott bizalmat. Kívánok az új kormánynak, az új energiapolitikának sok sikert munkájában. Ma a láttatás kora van, social media, képek, színek, benyomások… impulzusok, mondják… mágia. Mi viszont a valóság vízhordói voltunk. Sok izzószemű munkatárs, akikkel gyakran a lelkesedésünk nagyobb volt, mint a tudásunk; akik nélkül nem ment volna, vagyis miattuk ment. Köszönet érte!” – írta a politikus, aki hozzátette, hogy biztosan hibázott is, de azt bizton állíthatja, hogy akkor és ott, abban a helyzetben és körülmények között a legjobb döntésre törekedett mindig.
„Engem az határoz meg és arra emlékszem, hogy igazságügyi helyettes államtitkárként 2013-ban részt vehettem a jogrendszer gerincét képező új polgári törvénykönyv országgyűlési képviseletében és elfogadásában. Az, hogy közigazgatási államtitkárként dolgozhattam a 2014-2018 év közötti EU-s források lehívásában és a programok kialakításában. Fontos volt, hogy 2021-ben vagyongazdálkodási államtitkárként és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elnökeként a karitatív szervezetekkel közösen létrehoztuk azt a közösségi lakáskoncepciót, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat közösségi lakásalapja olyan lakás ingatlanokhoz jutott, amelyet az állam nem tudott jól használni, de azóta is a rászorultak lakhatását szolgálja” – sorolta Czepek Gábor.
Kulcsfontosságú volt az MVM élén végzett munka
„Emberes volt, hogy 2021-ben az MVM Zrt . elnök-vezérigazgatójaként gazdasági csapatunkkal kialakítottuk és megharcoltuk a magyar energetikai – gazdasági rendszer egyik legnagyobb haszonnal járó olyan ügyletét, ahol egyetlen határidős gázpiaci konstrukcióval 220 milliárd forint hasznot biztosítottunk a magyar költségvetés és a rezsivédelem fenntartása számára” – emelte ki egyik legfontosabb eredményét.
Hozzátette, hogy az energiaválság közepette is épen maradt Magyarország energetikai gerincvállalata az MVM Zrt., amely képes volt olyan gazdasági és üzleti működésre, amely az elmúlt 4 évben közel 900 milliárd forint osztalék befizetést biztosított az államnak, a költségvetésnek.
„Végül talán, hogy legutóbb pedig energetikai miniszterhelyettesként kollégáimmal kialakítottuk a nagy sikerű otthoni energiatároló programot, amely energiaspájzként működik és a családok önellátását segíti” – zárta a felsorolást a politikus.
„Hiszek abban, hogy a 93 ezer négyzetkilométerre szorult Magyarország, tengerek, hegyek, kiterjedt gáz- és olajmezők nélkül is a 2030-as évek energiafordulatának nyertese lehet. Hiszek abban, hogy a józan ész uralmára alapítható csak az energiapolitika és reményem, hogy az új energetikai kormányzat is erre fog törekedni” – tette hozzá Czepek.
Úgy véli, hogy az energiapolitika vezérelvei az alábbiak lesznek, ha józan ész mozgatja őket:
- Nap-atom-tárolás hármasságára alapozott energiamix, mert ez teremti a legkisebb kiszolgáltatottságot.
- Modern – alacsony széndioxid-kibocsátású – gázüzemű erőművekre szükség van, mert ezek a leggyorsabban üzembe állítható alaperőművi kapacitások.
- Használni, becsülni és fejleszteni kell az erős és stabil villamosenergia-hálózatot és támogatni az átviteli és elosztó hálózatot működtető vállalatokat, mert a villanyhálózat kulcsfontosságú már most is és lesz a jövőben.
- Olcsó jobb, mint a drágább, a több jobb, mint a kevesebb elve az energiabeszerzésben.
- A rezsivédelem nem (csak) energetikai szakpolitika. Fenntartható, energiakrízis esetén pedig különösen garanciális védőháló.
- A versenyképesség és az energiapolitika kéz a kézben jár. Európában Magyarországnak síkra kell szállni a megfizethető ipari és vállalati energiaárak érdekében. Ennek pedig legnagyobb gátja az európai karbonadó (széndioxid-kvóta). Radikális reformjára van szükség, amelyre hatékony közös fellépést biztosíthatnak a visegrádi országok.
„Hálás vagyok kollégáim felelősségviseléséért, szakértelméért és fáradhatatlanságáért; jó volt egy csónakban ülni. Köszönöm, hogy a munkát elvégezhettem. Salus patriae suprema lex esto” – zárta bejegyzését Czepek Gábor.
Az MVM csoport működési bevétele 3814 milliárd forintra mérséklődött 2025-ben
Az MVM csoport 2025. évi működési bevétele a változékony földgáz- és villamosenergia-piaci árkörnyezet mellett 16 százalékkal, 3814 milliárd forintra mérséklődött, míg a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) 6 százalékkal, 772 milliárd forintra, az adózás utáni eredménye 27 százalékkal, 237 milliárd forintra csökkent – közölte a cégcsoport április végén.
A MVM csoport 2025. évi konszolidált pénzügyi beszámolója szerint a változó energiapiaci környezetben is stabil, a 2024. évihez közeli, 772 milliárd forintos EBITDA szintű eredményt realizáltak, ez 237 milliárd forintos adózott eredményt jelent. A társaságcsoport a fenntartható fejlődéshez is jelentősen hozzájárult a lignit alapú villamosenergia-termelési kapacitások csökkentésével. Karbonsemleges villamosenergia-termelése a 880 megawattra (MW) növelt megújuló kapacitások működtetésével immár 92 százalékos arányt ért el.