Most jelentették be: váratlanul távozik a magyar országgyűlés legfontosabb embere, Forsthoffer Ágnes menesztette – itt az indoklás

Több mint tíz év után távozik. Az országgyűlési törvény szerint a házelnök nevezi ki és menti fel a főigazgatót, aki a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.
2026.05.12, 21:45
Frissítve: 2026.05.12, 22:02

Közös megegyezéssel megszűnik Such Györgynek, az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának megbízatása kedden; a pozíció betöltésére pályázatot hirdettek – olvasható a parlamenti honlapon.

Such György (középen) távozik  az Országgyűlés főigazgatói posztjáról / Fotó: Polyák Attila / Mediaworks

A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a társadalom elvárásának megfelelő új vezetési szemléletmódot, új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani, amelyek alkalmazkodnak a folyamatosan változó újkori kihívásokhoz, és a rendszerváltás felé támasztott bizalomnak. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, amelynek során tiszteletben tartja az eddig kialakult jó gyakorlatokat.

Such György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. A házelnök tisztelettel megköszönte szolgálatát és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkáját – olvasható a közleményben. Arról is tájékoztattak, hogy az Országgyűlés Hivatala a főigazgatói pozíció július 1-jétől történő betöltésére nyílt pályázatot hirdetett, amely a parlamenti honlapon elérhető.

A házelnök nevezi ki az Országgyűlés főigazgatóját

Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait ellátó központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. Az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti.

Az országgyűlési törvény szerint a házelnök nevezi ki és menti fel a főigazgatót, aki a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.

