Valami nagyon nem stimmel az uniós pénzekkel, erről nem beszélnek Magyarországon: inkább nem kell a többi tagállamnak, alig költik el

Az Európai Unió országai a koronavírus-járvány következtében elindított 577 milliárd eurós helyreállítási alapnak eddig alig több mint a felét tudták csak elkölteni, miközben vészesen közeleg a határidő. A legnagyobb kedvezményezettek között több ország is komoly csúszásban van, Brüsszel pedig egyre nagyobb nyomás alatt áll.

Komoly problémák rajzolódnak ki az EU helyreállítási alapja körül: több tagállam sem tudta megfelelő ütemben felhasználni a támogatásokat / Fotó: Zwiebackesser

Komoly kérdéseket vet fel az Európai Unió egyik legnagyobb gazdasági programjának eredményessége: a koronavírus-járvány után létrehozott, összesen 577 milliárd eurós helyreállítási alap pénzének ugyanis eddig csak valamivel több mint a felét sikerült ténylegesen elkölteni.

Az Eurostat kedden közzétett friss adatai szerint a tagállamok 2025 végéig körülbelül 310 milliárd eurót használtak fel, ami a teljes keret mindössze 53 százaléka.

Pedig a programot még 2021-ben indították el azzal a céllal, hogy a lezárások, az ellátási láncok összeomlása és a gazdasági sokk után új lendületet adjanak az európai gazdaságnak.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, vagyis az RRF történelmi jelentőségű vállalkozásnak számított: az EU közösen vett fel hatalmas hitelt, amelyből a tagállamok támogatásokat és kedvezményes kölcsönöket igényelhettek infrastruktúrára, energetikai fejlesztésekre, digitalizációra és gazdaságélénkítő projektekre.

A legnagyobb kedvezményezettek közül azonban több ország is látványosan lassan halad:

Olaszország a számára elkülönített összeg 57 százalékát használta fel;

Spanyolország csupán 44 százalékot;

míg Lengyelország mindössze 26 százaléknál tart.

Filippo Taddei, a Goldman Sachs vezető európai közgazdásza szerint az orosz-ukrán háború nyomán kialakuló energiaválság és az elszálló infláció jelentősen megnehezítette a beruházások megvalósítását.

Az építőipar lassulása, a dráguló alapanyagok és a beszállítói problémák miatt pedig számos projekt késve indult el.

Taddei szerint sok főváros egyszerűen túl lassan indította be a programokat, ezért az infrastruktúra-fejlesztések jelentős része csak 2025-ben és 2026-ban kezdett igazán felpörögni. Ez azonban komoly gondot jelenthet, mert a tagállamoknak szeptemberig kell benyújtaniuk a fennmaradó összegek lehívására vonatkozó kérelmeket, az összes pénzt pedig még az év vége előtt ki kell fizetni.

Komoly baj van az EU-pénzzel, amire Magyar Péter ráindult – Magyarországot kipécézték Meg kell védeni az EU-adófizetők pénzét – Orbán Viktor kormányától ezzel a hivatkozással tartotta vissza Brüsszel az eurómilliárdokat. Az EU-pénzek ezen csomagjával – amelynek megszerzésére Magyar Péter ígéretet tett – van azonban egy kis probléma, amire az Európai Számvevőszék hívta fel a figyelmet: Brüsszel nem védi meg az EU-adófizetők pénzét.

Lengyelország helyzete különösen érdekes. Az ország korábban kifejezetten hatékonynak számított az uniós források felhasználásában, ám Brüsszel több mint két évre befagyasztotta a pénzeket a jogállamisági viták miatt. A források csak 2023 végén kezdtek újra megnyílni, miután Donald Tusk kormánya hatalomra került. Varsó azóta megpróbálta felgyorsítani a projekteket, de az elvesztegetett idő komoly hátrányt okozott.