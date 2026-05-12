Ukrajna totális győzelmet aratott, Orbán Viktor nélkül már könnyű volt: Brüsszel és Magyarország egyszerre lépett – indul a pénz és az üzemanyag

Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét, a pénzösszeg közvetlenül a drónok gyártásra és beszerzésére fog irányulni, amelyek jelenleg kulcsfontosságú képességet jelentenek az orosz erők visszaszorításában – közölte Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben kedden.

Az európai uniós tagországok védelmi minisztereinek keddi tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy habár a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának már biztosított, a kétoldalú, országok közötti támogatásoknak folytatódniuk kell, ahogy további szankciókra is szükség van Oroszországgal szemben az orosz-ukrán háború miatt.

Ez gyors volt, Ukrajna máris megállapodott Magyarországgal

Ukrajna újraindította az üzemanyagimportot Magyarországról és Szlovákiából – jelentette piaci kommentárokra alapozva az ukrán média. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a két visegrádi ország még februárban függesztette fel az Ukrajnába irányuló üzemanyagexportot, miután Zelenszkij ukrán elnök nem állította helyre a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajló olajszállítást.

A friss fejleményre vonatkozóan Szerhij Kujunt jelölték meg forrásként, aki az A95 Consulting Group igazgatója. Ő az Ukrinformnak egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy

már újraindítottuk az importot.

Azonban azt is hozzátette, hogy mindez az üzemanyagárakat nem fogja befolyásolni, mivel a magyar és a szlovák piacról is piaci áron vásárol Ukrajna, legalábbis a szakértő állítása szerint.