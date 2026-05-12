Ez gyors volt: megszólalt Kína a Tisza-kormányról, üzentek Magyar Péternek – nagyon árulkodó, ki küldte

Li Csiang kínai miniszterelnök kedden gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. A pekingi állami média jelentése szerint a kormányfő hangsúlyozta, hogy Kína továbbra is fontos európai partnerként tekint Magyarországra.

Li Csiang hozzátette, hogy Peking kész a hagyományos kétoldalú barátság erősítésére, a politikai kölcsönös bizalom elmélyítésére és a gyakorlati együttműködés bővítésére a két ország kapcsolatainak további fejlesztése érdekében.

Letették az esküt a Tisza-kormány miniszterei

Kedden hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány, miután letette az esküt a Tisza-kormány tizenhat minisztere kedd délután az Országgyűlésben.

Mint ismert, május 9-én, a Parlamentben megválasztották Magyarország miniszterelnökének Magyar Pétert. A kormányfő által felkért miniszterjelölteket hétfőn és kedd délelőtt hallgatták meg a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságok, amelyek mind a tizenhat jelölt kinevezését támogatták. Ezt követően, kedden délután vehették át megbízásukat Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

A kedd délutáni parlamenti ülésen Magyar Péter miniszterelnök mutatta be a tárcavezetőket, akik ezt követően ünnepélyes keretek között, a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd az aláírták az esküokmányokat. A minisztereknek először Magyar Péter kormányfő, majd a frakcióvezetők gratuláltak.

A miniszterelnök az új kormány céljának nevezte egy működő és emberséges Magyarország megteremtését és jelezte, hogy ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is. Azt is hozzátette, hogy a Tisza-kormány működése csapatmunka lesz, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel, mert csak így lehet visszaállítani az államba vetett és az utóbbi években elveszett bizalmat.

Magyar Péter arról beszélt, hogy csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki, minden kiemelten fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz. A minisztériumok felsorolása egyben a prioritásainkat is kijelöli. A miniszterek egyenrangú partnerek, de vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcsszerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.