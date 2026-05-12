BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26% BUX132 484,92 -1,33% MTELEKOM2 418 +0,33% MOL4 100 -0,15% OTP41 660 -2,16% RICHTER12 370 -1,83% OPUS298,5 -4,33% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS152 +1,33% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 232,49 +1,22% CETOP4 451,48 -1,26% CETOP NTR2 797,67 -1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrán dróntámadás
incidens
Görögország
turistahajó

Ebből elég volt: kiborult Ukrajnára az uniós ország, Zelenszkijék óriási hibát követtek el – több tagállam is szenved

Egy ellenőrizetlenül sodródó, fekete tengeri drón akár turistahajóval is ütközhetett volna Görögország partjainál. A görög kormány szerint az ukránok által okozott incidenssel a Földközi-tenger biztonsága került veszélybe.
VG
2026.05.12, 20:54
Frissítve: 2026.05.12, 21:07

Egy robbanóanyaggal felszerelt, ukrán gyártmányú tengeri drónt találtak Görögországban, Lefkada szigeténél, ami komoly biztonsági riadalmat váltott ki Athénban. A görög védelmi miniszter szerint az eset már nemcsak regionális ügy, hanem a mediterrán hajózás szabadságát és biztonságát is veszélyezteti.

Porto Katsiki beach with turquoise water on a cloudy day, Lefkada island, Ionian Islands, Greek Islands, Greece ukrán drón
Görögország hivatalosan is megerősítette, hogy az ország partjainál talált robbanó drón ukrán fejlesztésű volt / Fotó: robertharding via AFP

Komoly nemzetközi visszhangot váltott ki az a tengeri drón, amelyet múlt héten találtak meg Görögország nyugati partjainál, Lefkada szigetén. 

A görög hatóságok most hivatalosan is megerősítették: a robbanóanyaggal felszerelt eszköz ukrán gyártmányú volt.

A különös szerkezetre május 7-én bukkant rá egy halász egy tengerparti barlangban. A férfi a drónt egy közeli kikötő közelébe vontatta, majd később a görög haditengerészet egy szárazföldi támaszpontra szállította további vizsgálatokra. A robbanóanyagokat végül ellenőrzött körülmények között megsemmisítették.

A görög védelmi miniszter, Nikos Dendias Brüsszelben, az EU védelmi minisztereinek találkozóján nyilatkozott az esetről. Kijelentette, hogy „most már bizonyosság van arra”, hogy egy ukrán USV-ről, vagyis pilóta nélküli felszíni járműről van szó.

Mit keres egy ukrán drón a Földközi-tengeren?

Dendias szerint az ügy túlmutat egy egyszerű katonai incidensen. Szerinte az ilyen drónok jelenléte veszélyezteti a hajózás szabadságát és a tengeri közlekedés biztonságát a Mediterráneumban. A miniszter „rendkívül súlyos problémának” nevezte a történteket, és jelezte, hogy az ügyet ukrán tisztviselőkkel is meg kívánja vitatni.

A görög szakértők szerint a megtalált szerkezet több részletében is hasonlít az úgynevezett Magura-típusú tengeri drónokra, amelyeket az ukrán katonai hírszerzés fejlesztett ki.

 Ezeket az eszközöket Ukrajna az elmúlt években több alkalommal is bevetette orosz hadihajók ellen a Fekete-tengeren, később pedig orosz olajszállító tankereket is célba vettek velük.

A mostani incidens azért különösen érzékeny, mert Lefkada térsége rendkívül forgalmas tengeri útvonalnak számít Görögország és Olaszország között. A környéken turistahajók, kompok, jachtok és kereskedelmi hajók is nagy számban közlekednek.

A görög tengerészeti ügyek helyettes minisztere, Stefanos Gikas szerint valószínűleg műszaki hiba történhetett, ezért a drón irányíthatatlanul sodródott. Hozzátette: egy navigáció nélkül mozgó, robbanóanyagot szállító fekete szerkezet könnyen nekiütközhetett volna akár egy turistahajónak is.

A történtek újabb bizonyítékai annak, hogy az ukrajnai háború hatásai egyre gyakrabban érik el a NATO- és EU-tagállamok területét is. 

Az elmúlt hónapokban több alkalommal jelentettek különböző drónincidenseket Kelet-Európában, főként olyan eseteket, amikor feltételezett orosz drónok sértették meg NATO-tagállamok légterét.

A brüsszeli találkozón a román védelmi miniszter, Radu-Dinel Miruța is figyelmeztetett arra, hogy az ilyen incidensek már az egész keleti NATO-szárnyat érintik. Szerinte Európának át kell alakítania védelmi képességeit, mert a drónokkal kapcsolatos fenyegetések egyre gyakoribbak és kiszámíthatatlanabbak.

Rémület a népszerű európai üdülőhelyen: robbanóanyaggal megpakolt ukrán drón vetődött partra – mi lehetett a célpont?

Halászok bukkantak rá egy katonai célokra fejlesztett drónhajóra Görögország nyugati partjainál. Az ukrán robbanószerkezet miatt azonnal bombahatástalanító egységeket és búvárokat vezényeltek a helyszínre.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13084 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu