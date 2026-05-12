Ebből elég volt: kiborult Ukrajnára az uniós ország, Zelenszkijék óriási hibát követtek el – több tagállam is szenved

Egy robbanóanyaggal felszerelt, ukrán gyártmányú tengeri drónt találtak Görögországban, Lefkada szigeténél, ami komoly biztonsági riadalmat váltott ki Athénban. A görög védelmi miniszter szerint az eset már nemcsak regionális ügy, hanem a mediterrán hajózás szabadságát és biztonságát is veszélyezteti.

Görögország hivatalosan is megerősítette, hogy az ország partjainál talált robbanó drón ukrán fejlesztésű volt / Fotó: robertharding via AFP

Komoly nemzetközi visszhangot váltott ki az a tengeri drón, amelyet múlt héten találtak meg Görögország nyugati partjainál, Lefkada szigetén.

A különös szerkezetre május 7-én bukkant rá egy halász egy tengerparti barlangban. A férfi a drónt egy közeli kikötő közelébe vontatta, majd később a görög haditengerészet egy szárazföldi támaszpontra szállította további vizsgálatokra. A robbanóanyagokat végül ellenőrzött körülmények között megsemmisítették.

A görög védelmi miniszter, Nikos Dendias Brüsszelben, az EU védelmi minisztereinek találkozóján nyilatkozott az esetről. Kijelentette, hogy „most már bizonyosság van arra”, hogy egy ukrán USV-ről, vagyis pilóta nélküli felszíni járműről van szó.

Mit keres egy ukrán drón a Földközi-tengeren?

Dendias szerint az ügy túlmutat egy egyszerű katonai incidensen. Szerinte az ilyen drónok jelenléte veszélyezteti a hajózás szabadságát és a tengeri közlekedés biztonságát a Mediterráneumban. A miniszter „rendkívül súlyos problémának” nevezte a történteket, és jelezte, hogy az ügyet ukrán tisztviselőkkel is meg kívánja vitatni.

A görög szakértők szerint a megtalált szerkezet több részletében is hasonlít az úgynevezett Magura-típusú tengeri drónokra, amelyeket az ukrán katonai hírszerzés fejlesztett ki.

Ezeket az eszközöket Ukrajna az elmúlt években több alkalommal is bevetette orosz hadihajók ellen a Fekete-tengeren, később pedig orosz olajszállító tankereket is célba vettek velük.

A mostani incidens azért különösen érzékeny, mert Lefkada térsége rendkívül forgalmas tengeri útvonalnak számít Görögország és Olaszország között. A környéken turistahajók, kompok, jachtok és kereskedelmi hajók is nagy számban közlekednek.