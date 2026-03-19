Brutálisan nekiestek Orbán Viktornak Brüsszelben, de jött Fico és felrúgta az asztalt: Ursula von der Leyenék ezzel nem számoltak

Az uniós vezetőknek csütörtökön eredetileg Európa gazdaságának fellendítéséről kellett volna egyeztetniük. Ehelyett most két háborúval, a transzatlanti kapcsolatok romlásával és egy Ukrajna körüli, 90 milliárd eurós patthelyzettel küzdenek.

A Politico cikke szerint találkozót eredetileg a versenyképesség erősítésének szentelték, ám azt felülírták a külső válságok és a belső megosztottság — az ukrajnai finanszírozástól kezdve az energiapolitikán, a védelemen át egészen a klímapolitikáig.

A teremben zajló megbeszélés során az Európai Tanács elnöke,

António Costa „elfogadhatatlannak” nevezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök viselkedését, aki blokkolja a Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását

– mondta egy, a tárgyalás részleteit ismerő tisztviselő.

Costa közölte, hogy korábban egyetlen vezető sem lépte át ezt a „vörös vonalat”. Hangsúlyozta: Magyarország szerint a helyzet megváltozott, azonban ez az orosz támadások következménye, és egy vezető döntése nem függhet attól, hogy egy harmadik ország mit tesz. Costa hozzátette, hogy Budapest számára alternatív olajellátási útvonalak is rendelkezésre állnak.

A magyar kormányfő azt válaszolta, hogy a kormányának joga van blokkolni a döntést. A szlovák miniszterelnök, Robert Fico úgy érvelt, hogy valójában Pozsony fizeti meg ennek a helyzetnek az árát, és Ukrajnának be kell engednie az ellenőreiket, hozzátéve, hogy

Szlovákia Magyarországhoz csatlakozva blokkolja az Európai Tanács Ukrajnával kapcsolatos döntését.

A lap forrása szerint azóta felszólaló húsz vezető Costa álláspontját támogatta.

A Politico azt is írja, hogy egyelőre nem világos, hogy a Barátság vezetéket ellenőrző delegáció mikor érkezhet meg a támadást ért helyszínhez. A misszió szerdán megérkezett Kijevbe, és jelenleg Ukrajna jóváhagyására vár, mielőtt továbbindulna a vezetékhez, amely mintegy négyórányira található a fővárostól.

A helyzetet tovább bonyolítja maga Ukrajna, amely azt állítja, nem rendelkezik információval a látogatás időzítéséről és részleteiről. Az Európai Bizottság szóvivője nem adott választ arra a kérdésre, hogy a misszió megkapta-e a szükséges hozzáférést,