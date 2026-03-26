Egy nyersolajat szállító tartályhajót ért robbanás a Fekete-tengeren csütörtök hajnalban, a Boszporusz tengerszoros közelében – közölték a török hatóságok. A jelenlegi információk szerint a támadás hátterében pilóta nélküli eszköz állhat, miközben olajszennyezést nem észleltek, személyi sérülés sem történt.

Drámai támadás a Fekete-tengeren: olajjal teli tartályhajót ért robbanás a Boszporusz közelében / Fotó: Kurkul (illusztráció)

A török tengerészeti hatóságok tájékoztatása szerint az M/T Altura nevű, Suezmax kategóriájú tartályhajó egy robbanás következtében szenvedett károkat mintegy 26 tengeri mérföldre a Boszporusz bejáratától. A detonáció megrongálta a gépházat, valamint a hajó hídján is jelentős károkat okozott, több berendezés működésképtelenné vált. A hajótesten kívülről ugyanakkor nem látható sérülés.

A török NTV televízió értesülései szerint a hajót pilóta nélküli eszköz – feltehetően drón vagy személyzet nélküli tengeri jármű – érhette találat. Ezt erősítette meg Abdulkadir Uraloglu is, aki úgy nyilatkozott: a támadás mögött nagy valószínűséggel egy autonóm tengeri eszköz állhatott.

A hajó a beszámolók szerint mintegy 140 ezer tonna, vagyis nagyjából egymillió hordó (közel 159 millió liter) orosz Ural típusú nyersolajat szállított a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjéből.

A teljes rakomány miatt egy esetleges szivárgás komoly környezeti kockázatot jelentett volna, azonban a hatóságok megerősítették, hogy nem történt olajkiömlés.

A 27 fős, török állampolgárokból álló személyzet segítséget kért, de senki nem sérült meg. A hajó külföldi tulajdonban van, ugyanakkor török üzemeltetés alatt áll. Az Altura szerepel az Európai Unió és az Egyesült Királyság szankciós listáján, az Egyesült Államok azonban nem korlátozta.

Az eset nem egyedi a térségben: az elmúlt hónapokban több hasonló incidens történt a Fekete-tengeren:

november végén a Kairos nevű, gambiai zászló alatt közlekedő tartályhajó gyulladt ki mintegy 28 tengeri mérföldre Törökország partjaitól, a tüzet csak közel két nap után sikerült megfékezni;

ugyanezen a napon a Virat nevű tanker is támadás alá került, majd később ismét célponttá vált;

december elején pedig a Midvolga-2 nevű, növényi olajat szállító orosz hajót érte támadás.

A történtekre reagálva Dmitrij Peszkov a tankerhajók elleni akciókat Törökország szuverenitása elleni támadásként értékelte. Recep Tayyip Erdogan pedig hangsúlyozta: elfogadhatatlannak tartja a hajózás biztonságát fenyegető lépéseket az ország kizárólagos gazdasági övezetében.