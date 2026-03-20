Terrortámadás Csehországban: lángokba borult a kulcsfontosságú fegyvergyár - videó

Lángokba borult a csehországi LPP Holding fegyvergyártó vállalat egyik központja.

Terrortámadás Csehországban: lángokba borult a kulcsfontosságú fegyvergyár / Forrás: Policie České republiky

Teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy nem baleset történt, mivel az akciót az elkövetők részletesen dokumentálták és publikálták.

Az LPP Holding fegyvergyártó vállalatról

A tecnhológia fókuszú vállalt fő profilja a pilóta nélküli repülőgépek, robbanóanyagok, katonai műszerek, valamint környezetelemző szoftverek fejlesztése és gyártása. Az LPP a hagyományos pilóta nélküli repülőgépek mellett lopakodó drónokat is fejleszt, számos termékét pedig az ukrán hadsereg éles bevetések során már sikeresen alkalmazta. Az MTS típusú, mesterséges intelligencia által vezértelt öngyilkos drón navigációs rendszere például annyira fejlett, hogy szinte lehetetlen védekezni ellene.

Az LPP Holding és az izraeli Elbit Systems együttműködése

Az Elbit Systems az izraeli hadsereg szinte kizárólagos drónbeszállítója, a flotta 85 százalékát biztosítja a vállalat. Emellett különböző típusú lőszereket, rakétákat, valamint elektronikai hadviseléshez szükséges eszközöket is gyárt.

Az LPP és az Elbit 2023 októberében jelentette be, hogy közös vállalkozásba kezdenek melynek keretén belül egy gyártási és kiképző központ hoznak létre Csehországban. Az Elbitnek jelenleg ez az egyetlen telephelye az Európai Unión belül.

A csehországi Pardubiceben ezután nem sokkal megnyitotta kapuit az Elbit és az LPP közös központja, ahol a közös erővel folyt új generációs drónok gyártása és fejlesztése. Az együttműködés mindkét fél számára előnyös volt, mivel az Elbit cseh partnere által be tudott törni az európai piacra, az LPP pedig lendületet kapott a további fejlődéshez.

A terrortámadásról

A támadást az Earthquake Faction nevű szervezet vállalata magára, akiknek ez volt az első ismert akciójuk és az alábbi módon hivatkoznak magukra:

Nemzetközi fedésben működő hálózat vagyunk, melynek célja az Izrael számára kulcsfontosságú célpontok megsemmisítése.

A támadást követően a csoport közleményt adott ki, melyben magukra vállalták az akciót:

„Március 20-án az izraeli fegyveripar európai központját vettük célba. A csehországi Pardubiceben az Elbit Systems és az LPP közös központja azzal a céllal jött létre, hogy Izrael legnagyobb fegyvergyárának nemzetközi terjeszkedését támogassa.