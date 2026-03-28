Itt a nagy leleplezés: beszervezték a Tisza Párt informatikusait az ukránok – a kormány nyilvánosságra hozta a felvételeket

Nyilvánosságra hozta azt a titkosítás alól feloldott felvételt Magyarország kormánya, melyen részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hekkercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

A Mandiner összefoglalója szerint a férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés-elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.

A tiszás informatikus vallomása: valószínűleg külföldi szolgálatok szervezhettek be

„A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon, és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta H. D. az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak azon a hangfelvételen, ami mindenki számára elérhetővé vált a kormány YouTube-csatornáján. A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.

De hogyan került kapcsolatba egy fiatal magyar fiú ukrán és lengyel hekkerekkel, valamint Davidovval, az ukrán hivatalos állami szervek kapcsolattartójával?

Minden Észtországban, egy nem létező kibervédelmi központban kezdődött

H. D. vallomása szerint online, egy észtországi iskolában folyatta tanulmányait. „Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO-akkreditált intézmény, és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője – mondja a felvételen a Tiszához köthető informatikus.

A fiatal fiú részletesen beszél arról, hogy nemcsak ő vett részt ezen a képzésen, hanem külföldiek is, például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként. Gyakorlatokon vettek részt, ahol azt volt a feladatuk, hogy NATO- vagy akár észt infrastruktúrát védjenek, cserébe pedig azt az ígértet kapták, hogy ha elegendő szakmai tudást szereztek, akár munkát is kaphatnak. Azonban a központról kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy ebben a formában létezik. Magában az intézményben soha nem járt, a tanulmányai után járó bizonyítványt pedig nem tudta validálni, hiába próbálta.