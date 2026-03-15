Szép csöndben kifújtak Ukrajna és Oroszország béketárgyalásai, Zelenszkijnek a fülébe ketyeg az óra

Mi ütött Zelenszkijbe? – tette fel a kérdést cikkcímében a brüsszelita Politico. Ukrajna és Oroszország béketárgyalásai szép csöndben kifújtak a Financial Times cikke szerint – talán ez lehet a magyarázat? Közben ketyeg az óra az ukrán elnök számára, mert fogy a pénz, az utánpótlást pedig ő maga rekesztette el azzal, hogy Magyarországgal és Szlovákiával ujjat húzva lezárta a Barátság kőolajvezetéket.