Kitálalt az ukrán nemzeti bank elnöke: erre készülnek Zelenszkijék, ha Magyarország miatt bukják a 90 milliárd eurót – most fog fájni mindenkinek a Barátság-vezeték blokádja

Miután kiszivárgott az EU vészterve, egy napra rá kiderült, milyen lépésekre kényszerül Kijev, ha Magyarország és Szlovákia a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítása miatt sikerrel blokkolja a csőd szélén álló ország számára felveendő 90 milliárd eurós EU-hitel útját. Az ukrán jegybankelnök a Bloombergnek adott interjút, és ha az általa vázolt B terv valósul meg, az hatalmas újabb fájdalmakat ígér a háborúban álló ország lakói számára.

Zelenszkij jegybakelnöke beismerte: ha a magyar választásig nem jön a pénz, be kell indítaniuk a pénznyomdákat / Fotó: Andrew Kravchenko

Lássuk tehát, miben reménykedik Kijev, és mi fog történni, ha ezek a remények szétzúzódnak, és amint Orbán Viktor magyar kormányfő előrevetítette: ők előbb fogynak ki a pénzből, mint az olajblokád alá helyezett magyarok az üzemanyagból.

Az EU-ne belül a kenyértörésre az egy hét múlva esedékes uniós csúcson, illetve az addig vezető úton kerülhet sor.

Rejtélyes optimizmus: a magyar választás környékére várják az EU-pénzt

Ukrajnának már az eddig bevezetett magyar és szlovák ellenintézkedések is fájnak, amit világosan jelez, hogy csütörtökön Zelenszkij elnök Romániába utazott, hogy dízelért, áramért és cseppfolyós gázért (LNG) könyörögjön. A dízelszállítást az ukránoknak mindkét állam leállította, miközben az európai dízelhiányt a német árak égbe szaladása demonstrálja, Ukrajna lengyel szövetségeseit pedig fontos katari LNG-forrásuktól vágta el az iráni háború.

Ha nem érkezik az EU-pénz, még ennél is jobban fájhat, Kijevnek egyszerűen nincs pénze az uniós mentőöv nélkül az oroszok elleni háború folytatásához, de még az állam működtetéséhez sem. Folyik a számolgatás, találgatás, spekuláció, meddig bírják.

Andrij Pisnij, az ukrán jegybank elnöke a Bloombergnek adott interjújában azt mondta: arra számít, hogy az EU-s források „április első heteiben” megérkeznek.

A hírügynökség emlékeztet rá, hogy a magyar választást április 12-én tartják. Miért van ennek jelentősége? Az ukránok, az Európai Bizottság és a magyar Tisza Párt is tagadja, de a Brüsszel-ellenességgel nem vádolható brüsszeli Politico szerdán kerek perec megírta:

A számítás Kijevben és Brüsszelben egyaránt az, hogy ha Orbán elveszíti a választást, az ellenzéki vezető Magyar Péter hajlandóbb lehet jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó hitelt, különösen akkor, ha a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték problémája megoldódik, vagy ha Magyarország valamilyen más ösztönzőt kap az EU-tól.

Finom a megfogalmazás – arra utal, hogy a Tisza Párt Ukrajna-barát vezérét választási győzelme esetén lefizetnék Brüsszelből.