Orbán Viktor a Békemeneten: azt hiszitek, zsarolással, olajblokáddal ránk tudtok ijeszteni?

A Kijev-Brüsszel tengelyen döntés született, be akarják vonni Európát a háborúba, és ezért Ukrajna-barát kormányt ültetnének Budapestre. Az ukrán zsarolás nem lesz eredményes – erről beszéltek a Békemenetre összesereglett soha nem látott tömeg előtt a szónokok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök és Szijártó Péter külügyminiszter.