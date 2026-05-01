Senki se érti, hogy csinálja: van egy ország, aminek dübörög a gazdasága a háború ellenére is – de egyre több a figyelmeztető jel

Izrael gazdasága az évek óta tartó háború ellenére meglepően jól teljesít, a GDP növekedésének ütemében az előrejelzések szerint messze megelőzi majd a legfejlettebb ipari államokat tömörítő G7-et. Vannak azonban figyelmeztető jelek, és az országnak hamarosan választania kell az eladósodás, az életszínvonal és a biztonság között.

Bár az izraeli jegybank a közel-keleti feszültségek miatt miatt áprilisban 1,4 százalékponttal megvágta az idei növekedési kilátásokat, így is arra számít, hogy a GDP 3,8 százalékkal bővül majd. Amir Jaron, a központi bank elnöke azonban azt nyilatkozta a hónap közepén a CNBC-nek, hogy

a növekedés üteme jövőre elérheti az 5,5 százalékot, ha véget ér a konfliktus a régióban.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) hasonló eredménnyel számol: 3,5 százalékos gazdasági növekedést vár Izrael esetében – ez messze meghaladja az Egyesült Államok 2,3 és az Európai Unió 1,3 százalékos bővülését, amely a legfrissebb a szervezet legfrissebb prognózisában szerepel.

Az IMF szerint Izrael jövőre is túlszárnyalja majd a fejlett gazdaságokat 4,4 százalékos növekedési ütemmel.

Izrael a legtöbb területen jól áll

Izrael azért is könnyebb helyzetben van, mert a GDP-arányos adóssága sokkal alacsonyabb sok fejlett országénál, az IMF előrejelzése szerint idén 69,8 százalék lesz. Ez ugyan magasabb a tavalyinál, de jóval kisebb a G7 123,7-es átlagánál.

Emelkedett ugyan a munkanélküliségi ráta is, de a márciusi 3,2 százalék, de így is jóval alacsonyabb a 4,3 százalékos amerikainál és az eurózóna 6,2 százalékánál.

Az infláció az iráni háború ellenére az elmúlt két hónapban stabilan 1,9 százalék, miközben a dráguló energia miatt gyors ütemben emelkedik az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban.

Háború nélkül még gyorsabb lett volna a növekedés

Az ország a Hamász 2023. októberi terrortámadása óta folyamatos konfliktusban van, ami visszafogta a potenciális növekedést. Keren Uziyel, az Economist Intelligence Unit vezető elemzője szerint azonban

a rugalmas magánszektor,

az alacsony infláció,

a magasan képzett munkaerő

és a tartós növekedés

segített kilábalni a válságból.