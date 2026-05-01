Megint lángol a rémítő helyszín, az ukránok újra meg újra felgyújtják Tuapszét, az oroszok elkeseredetten oltanak

Bejárták a világot a minap a Tuapsze felett terjedő fekete füstfelhő fotói, a hatalmas környezetszennyezéshez vezető ukrán támadások után rendkívüli állapotot hirdettek. Az orosz olajkikötő megint ég, alig két héten belül negyedszer, is és megint folyik az oltás.
Pető Sándor
2026.05.01, 08:47
Frissítve: 2026.05.01, 10:15

A helyi hatóságok közlése szerint tűz ütött ki Oroszország fekete-tengeri kikötőjében, Tuapszében, miután ukrán drónok támadást hajtottak végre – jelentette a Bloomberg hírügynökség. Ha ismerősnek tűnik a hír az elmúlt napokból, az jogos megfigyelés, nem déja vu: az orosz olajkikötőt az ukránok újra meg újra felgyújtják. Közben hatalmas környezetszennyezés történik: az előző támadások utáni fotók bejárták a világsajtót.

Orosz olajkikötőt gyújtanak fel az ukrán drónok újra meg újra: ezt a tüzet még alig oltották el, máris újrakezdhették / Fotó: AFP

Ez volt a negyedik ilyen csapás alig több mint két hét alatt. Április 16-tól ismétlődő dróntámadások érik a térséget. Csapás érte korábban

  • április 20-án
  • és április 28-án, tehát mindössze két napja is.

Tuapsze az orosz olajexport néhány százalékát fedi le – főleg finomított termékeket indítanak el innen –, de a Fekete-tengeren ez az egyik kulcsfontosságú finomító és exportcsomópont.

A lángok megfékezésére most 128 embert és 41 eszközt vetettek be, köztük az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának egységeit is – közölték a hatóságok. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Oroszország a hét elején regionális vészhelyzetet hirdetett a több mint 60 ezer lakosú városban, amely az ország egyik legnagyobb fekete-tengeri kikötőjének ad otthont, valamint egy kulcsfontosságú, a Rosznyefty PJSC energiavállalat tulajdonában lévő olajfinomítónak – írta a hírügynökség.

Orosz olajkikötőt ért támadás: már eddig is hatalmas környezetszennyezés történt

Az ukrán dróntámadások miatt leálltak a kikötő és a finomító működései. Minden egyes tűz eloltása több napig tartott, aztán jött a következő csapás, és az oroszok kezdhették elölről. 

Olajszennyezés ellen harcolnak / Fotó: AFP

A támadások veszélyes környezeti hatásokkal is járnak. A károk miatt olajtermék-szennyezés is történt a Tuapsze folyóban és a part menti területeken. A finomító elleni korábbi, április 28-án kezdődött támadásból származó tüzet csak csütörtökön oltották el.

Orosz-ukrán háború

13050 cikk

 

