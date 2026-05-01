Valami nem stimmel: Putyin azonnali döntést hozott az aranyról, korlátozzák az exportot – mostantól él az új szabály

Május 1-jén különleges eljárás lép hatályba Oroszországban a finomított aranyrudak exportjára. A Vlagyimir Putyin orosz elnök által kiadott rendelet értelmében általánosságban tilos a 100 grammot meghaladó össztömegű aranyrudak exportja – jelentette az Interfax orosz állami hírügynökség.

A tilalom nem vonatkozik azokra, akik a moszkvai Seremetyjevói, Domodedovói és Vnukovói repülőterekről, valamint a vlagyivosztoki Knevicsi repülőtérről utaznának, feltéve, hogy rendelkeznek a nemesfémvizsgáló hivatal engedélyével.

A jogi személyek és az egyéni vállalkozók korlátozás nélkül exportálhatnak nemesfémet az Eurázsiai Gazdasági Unión (EAEU) kívüli országokba, míg az EAEU országaiba történő szállítások ugyanahhoz a négy repülőtérhez és a nemesfémvizsgáló hivatal engedélyéhez lesznek kötve. A korlátozás nem vonatkozik a hitelintézetekre. Az engedély megszerzéséhez kérelmet kell benyújtani az orosz vizsgálóhivatalhoz.

Aranytartalék: Oroszország eladott 22 tonna aranyat – kiderült, mi áll a háttérben

Az Orosz Központi Bank 2026 eleje óta mintegy 22 tonna aranyat adott el a költségvetési hiány pótlására, miután a deficit március végére 4,6 ezermilliárd rubelre nőtt. Hivatalos adatok szerint az aranytartalék 0,7 millió trójai unciával, 74,1 millió unciára csökkent áprilisra – írta lapunk a múlt héten a The Moscow Timesra hivatkozva

A Moszkvai Tőzsde adatai szerint a márciusi aranyforgalom több mint három és félszeresére nőtt tavalyhoz képest, elérve a 42,6 tonnát. Pénzügyi értékben ötszörösére, 534,4 milliárd rubelre ugrott.

„A kormányzati kiadások tervezettnél nagyobb emelkedése miatt a hiányt finanszírozó aranyeladások folytatódhatnak. Ez összhangban van más központi bankok gyakorlatával, különösen a fejlődő országokban” – mondta Natalija Milcsakova, a Freedom Finance Global vezető elemzője a Moscow Timesnak nyilatkozva.

Oroszország aranykészlete főként 2002 és 2025 között épült fel 1900 tonna feletti vásárlással.

A nagyobb hullámok 2008–2012 és 2014–2019 között voltak, 2020 óta pedig nettó 55,4 tonna érkezett. „Sok központi bank most aranyat ad el kiadáspótlásra, például védelemre, energiaár-emelkedés vagy árfolyamvédelem miatt.