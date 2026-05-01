Teljes fordulat: meggondolta magát, mégse állítja le az atomerőműveit a nyugat-európai ország – a magyar útra lépett a miniszterelnöke
Sok ország a nukleáris energiát a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésére szolgáló lehetőségnek tekinti. Belgium most leállítja összes atomreaktorának és atomerőművének leszerelését. Miután a belga parlament tavaly visszavonta az ország nukleáris kivezetését célzó törvényjavaslatát a kormány tárgyalásokba kezdett az Engie üzemeltetővel a reaktorok átvételéről. Erre az időszakra felfüggesztették a leszerelést annak biztosítása érdekében, hogy „minden lehetőség nyitva maradjon” – derült ki a felek csütörtöki bejelentéséből a Franfurter Rundschau szerint.
Belgium továbbra is támaszkodik az atomerőműveire
„Ez a kormány a biztonságos, megfizethető és fenntartható energiát választja” – magyarázta Bart De Wever belga miniszterelnök az X-re vonatkozó terveket. „Kevesebb fosszilis energiaimporttól való függőséggel és nagyobb kontrollal a saját ellátásunk felett.”
A közös nyilatkozat szerint a tervezett állami átvétel magában foglalja „a teljes atomerőmű-flottát hét reaktorral, az érintett személyzetet, az összes nukleáris leányvállalatot, valamint az összes kapcsolódó eszközt és kötelezettséget, beleértve a leszerelési és bezárási kötelezettségeket is”.
A francia Engie üzemeltető ennek eredményeként kivonul a belgiumi atomenergia-termelésből. Mindkét fél célja, hogy október 1-jéig véglegesítse az állami átvétel keretrendszerét.
Belgiumban jelenleg két atomerőmű üzemel:
- az egyik a holland határ közelében található Doel erőműben,
- a másik pedig a Liège közelében található Tihange atomerőműben, légvonalban mintegy 50 kilométerre a német határtól.
Mindkét reaktort eredetileg tavaly tervezték leállítani, de a 2022-es energiaválság miatt üzemidejüket 2035-ig meghosszabbították .
Belgiumban ezen kívül öt leszerelt reaktor is van: három a Doel erőműben és kettő Tihange-ban. Köztük van a vitatott Tihange 2 reaktor, amelyet 2023-ban állítottak le. Német politikusok és atomenergia-ellenes aktivisták évekig kampányoltak a bezárásáért, miután a szakértők 2012-ben több ezer apró repedést fedeztek fel a reaktor nyomástartó edényében. Az összes reaktor az 1970-es és 1980-as évekből származik.
Orbán Viktor elárulta, mi volt a legnagyobb kormányzati hiba
Orbán Viktor az áprilisi választást követő első interjújában megnevezte, mit tart a legnagyobb hibának: Paks II. elhúzódását. Szerinte, ha a beruházás gyorsabban halad, ma olcsóbb és több energia állna rendelkezésre Magyarországon.
Orbán Viktor a Patriótának adott interjújában egyetlen konkrét ügyet nevezett meg az elmúlt 16 év kormányzásából, amelyet hibának tart: a Paks II. beruházás elhúzódását. A leköszönő miniszterelnök szerint az atomerőmű bővítését „sokkal gyorsabban meg kellett volna építeni”, mert ez alapvetően befolyásolja az ország energiahelyzetét.
"Ha képesek lettünk volna rá, a magyar gazdaság sokkal könnyebb helyzetben lenne, mert több energiája lenne, és olcsóbb lenne. Az, hogy ilyen hosszú ideje húzódik, és nem tudtuk befejezni, ezt tekintem komoly kormányzati kudarcnak" – jelentette ki Orbán Viktor.