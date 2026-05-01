Csillagközi tőzsdei rajt vagy irracionális eufória?

A Reuters információi szerint a SpaceX 2026-ban akár 1,75 billió dolláros értékeltséggel léphet tőzsdére, miközben az IPO mérete elérheti a 75 milliárd dollárt, ami minden idők legnagyobb kibocsátásává teheti. A konkrét időzítés is körvonalazódik: a cég már benyújtotta a szükséges dokumentumokat, és a roadshow akár már júniusban elindulhat. Véleményem szerint a szokásos három fázist élheti meg az IPO.

Már az IPO várakozása is rekordszintre emelte az űripari befektetéseket. / Fotó: Sergio Flores

Rövid távon – eufória és likviditási hullám

A rövid távú kép egyértelműen optimista. A Space Capital első negyedéves jelentése szerint már az IPO várakozása is rekordszintre emelte az űripari befektetéseket: 2026 első három hónapjában 7,95 milliárd dollár áramlott a szektorba, közel duplája az előző negyedévnek. Úgy látszik, hogy a kibocsátók erre az érdeklődésre szeretnének még egy lapáttal rátenni.

Szintén a Reuters írta:

a vállalat június elejére tervezi a roadshow elindítását,

június 11-én egy nagyszabású eseményen lát vendégül 1500 kisbefektetőt.

A cégvezetés deklarált célja, hogy a lakossági szegmens minden eddiginél nagyobb szeletet kapjon a kibocsátásból. A befektetői keresletet tovább erősíti, hogy akár 30 százaléknyi retail allokáció is megjelenhet a kibocsátásban, ami szokatlanul magas, és fokozza a kezdeti árfolyam-emelkedés esélyét.

Középtávon – a fundamentumok visszahúznak

A fundamentális kép azonban lényegesen kevésbé kedvező. A több helyen is idézett, de meg nem erősített adatok szerint a vállalat 2025-ben mintegy 18,5–18,7 milliárd dollár bevétel mellett közel 5 milliárd dollár veszteséget termelhetett, elsősorban az AI-üzletág (xAI) miatt. Az AI divízió önmagában 6,4 milliárd dollár operatív veszteséget generálhatott, miközben a teljes beruházási összeg (CapEx) a hírek szerint elérte a 20,7 milliárd dollárt, amelynek több mint fele AI-fejlesztésekre ment.

A bevételi struktúra erősen koncentrált:

a közkézen forgó információk szerint a Starlink hozta a forgalom nagy részét (mintegy 11,4 milliárd dollárt),

a rakétaindítási üzletág csak 4 milliárd dollár körül termelt.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi értékeltség jelentős része nem a meglévő cash flow-n, hanem jövőbeni, részben hipotetikus projektek (űrbeli adatközpontok, AI-infrastruktúra, Mars-program) árazásán alapul. Ezek közül több „nem bizonyított technológia”, amivel meglehetősen konzervatívan fogalmazunk.