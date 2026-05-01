Magyarország megkapta az ajánlatot: ez az ország adná a gázt Oroszország helyett, már épülnek a vezetékek – új energiaközpont születik

„Lengyelország továbbra is teljes mértékben készen áll arra, hogy segítse a régió országait, köztük Magyarországot is, az orosz szénhidrogénektől való elszakadásban. Következetesen egy olyan gázellátási diverzifikációs rendszert építünk, amely a nyersanyagimportőr szerepünket hatalmas potenciállal rendelkező regionális energiaközponttá alakítja át” – mondta Miłosz Motyka energiaügyi miniszter Dubrovnikban, miután tárgyalt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel.

Lengyelországtól kaphat annyi gázt Magyarország, hogy kiváltsa az orosz eredetűt / Fotó: Krisztian Bocsi

Magyarországra is küldene gázt Lengyelország

Az Energiaügyi Minisztérium ebben az összefüggésben megemlítette

a Świnoujście-i LNG-terminált, amely bővítése után évi 8,3 milliárd köbméter gáz importját teszi lehetővé, valamint

a Gdanski-öbölben épülő FSRU terminált, amely 2028-tól évi 6,1 milliárd köbméter gáz importját teszi lehetővé, további bővítési lehetőséggel, továbbá

a Baltic Pipe gázvezetéket és a regionális összekötő vezetékeket – beleértve a Litvániával, Németországgal és Szlovákiával való összeköttetéseket is.

A lengyelek kifogásolják, hogy Magyarország szorosan összekapcsolta energiaszektorát Oroszországgal. Az orosz gáztól már az energiaigény 75 százalékát teszi ki, így Magyarország az EU egyik leginkább Oroszországtól függő országa – mutatott rá cikkében a money.pl.

Ez azonban nem véletlen, hiszen az orosz energiaforrás jóval kedvezőbb áron történik, mint más alternatívák, amelynek köszönhetően a rezsicsökkentés intézkedési is finanszírozható. Mindenesetre Lengyelország most megtette ajánlatát Magyarországnak, kérdés, hogyan reagál rá a május-ban hivatalba lépő Tisza-kormány.

Az mindenesetre egyelőre egyáltalán nem ismert, hogy a lengyel szállítás elfogadása, milyen árszinten történne.

Lengyelország az energiamixét nagy atomerőművekre és kis reaktorokra alapozná

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának képviselőivel folytatott találkozón a lengyel Energiaügyi Minisztérium vezetője a lengyelországi atomenergia fejlesztéséről is tárgyalt, beleértve

az első atomerőmű megépítését Pomerániában a Westinghouse-szal és a Bechtellel együttműködve,

valamint további atomprojektek és beruházásfinanszírozási mechanizmusok előkészítéséről.