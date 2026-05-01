Magyarország megkapta az ajánlatot: ez az ország adná a gázt Oroszország helyett, már épülnek a vezetékek – új energiaközpont születik
„Lengyelország továbbra is teljes mértékben készen áll arra, hogy segítse a régió országait, köztük Magyarországot is, az orosz szénhidrogénektől való elszakadásban. Következetesen egy olyan gázellátási diverzifikációs rendszert építünk, amely a nyersanyagimportőr szerepünket hatalmas potenciállal rendelkező regionális energiaközponttá alakítja át” – mondta Miłosz Motyka energiaügyi miniszter Dubrovnikban, miután tárgyalt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel.
Magyarországra is küldene gázt Lengyelország
Az Energiaügyi Minisztérium ebben az összefüggésben megemlítette
- a Świnoujście-i LNG-terminált, amely bővítése után évi 8,3 milliárd köbméter gáz importját teszi lehetővé, valamint
- a Gdanski-öbölben épülő FSRU terminált, amely 2028-tól évi 6,1 milliárd köbméter gáz importját teszi lehetővé, további bővítési lehetőséggel, továbbá
- a Baltic Pipe gázvezetéket és a regionális összekötő vezetékeket – beleértve a Litvániával, Németországgal és Szlovákiával való összeköttetéseket is.
A lengyelek kifogásolják, hogy Magyarország szorosan összekapcsolta energiaszektorát Oroszországgal. Az orosz gáztól már az energiaigény 75 százalékát teszi ki, így Magyarország az EU egyik leginkább Oroszországtól függő országa – mutatott rá cikkében a money.pl.
Ez azonban nem véletlen, hiszen az orosz energiaforrás jóval kedvezőbb áron történik, mint más alternatívák, amelynek köszönhetően a rezsicsökkentés intézkedési is finanszírozható. Mindenesetre Lengyelország most megtette ajánlatát Magyarországnak, kérdés, hogyan reagál rá a május-ban hivatalba lépő Tisza-kormány.
Az mindenesetre egyelőre egyáltalán nem ismert, hogy a lengyel szállítás elfogadása, milyen árszinten történne.
Lengyelország az energiamixét nagy atomerőművekre és kis reaktorokra alapozná
Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának képviselőivel folytatott találkozón a lengyel Energiaügyi Minisztérium vezetője a lengyelországi atomenergia fejlesztéséről is tárgyalt, beleértve
az első atomerőmű megépítését Pomerániában a Westinghouse-szal és a Bechtellel együttműködve,
valamint további atomprojektek és beruházásfinanszírozási mechanizmusok előkészítéséről.
„A lengyelországi atomenergia stratégiai fontosságú projekt biztonságunk, gazdasági fejlődésünk és energiarendszerünk stabilitása szempontjából. Az Egyesült Államokkal való együttműködésnek ezen a területen nemcsak technológiai dimenziója van Lengyelország számára, hanem geopolitikai is. Energiamixünket nagy atomerőművekre és kis SMR reaktorokra szeretnénk alapozni. Mindkét téma rendszeresen szerepel a lengyel kormány washingtoni partnereinkkel folytatott megbeszélésein” – jegyezte meg Miłosz Motyka, akit az Energiaügyi Minisztérium idézett.
Amerika gázközpontot nyithat Európában, bejelentkezett érte az első ország: innen teríthetik szét az LNG-t a többi államnak
Mint lapunk korábban beszámolt róla, Lengyelország kulcsszerepre tör az amerikai energia európai elosztásában, és Karol Nawrocki elnök azt tervezi, hogy hazája regionális központtá váljon az olaj- és földgázbehozatalban.
"Lengyelország északi kapuként szolgálhatna a régió számára, ami alapjaiban alakíthatja át Közép-Európa energiaellátását, megvédve a régiót a piaci bizonytalanságoktól " – jelentette ki az elnök.
A bejelentés a Three Seas Initiative csúcstalálkozóján hangzott el, amely a Balti-, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti 13 országot tömöríti. A 2015-ben létrehozott együttműködés célja éppen az, hogy erősítse az infrastruktúrát, az energiafüggetlenséget és a gazdasági kapcsolatokat a térségben. Nawrocki szerint ebben az Egyesült Államok kulcsszereplő.
A lengyel álláspont világos: minél szorosabb az együttműködés az USA-val, annál nagyobb az esély az energia- és katonai biztonság megőrzésére.
A gazdasági dimenzió legalább ennyire fontos: az amerikai cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet játszik Európában, különösen az orosz energiahordozóktól való leválás után.
Az elnök nem hagyott kétséget afelől, hogy Varsó Washingtonra stratégiai partnerként tekint. Kiemelte, hogy az amerikai jelenlét nemcsak formális szövetséget jelent, hanem a régió biztonságának egyik alappillére is. A csúcson részt vett Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter is, ami tovább erősítette a transzatlanti együttműködés politikai súlyát.