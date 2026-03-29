Időjárás: 90 kilométeres széllökésekre is számíthatunk, Zágrábot már letarolta a vihar, húsvétig se állítják helyre

Több száz beavatkozásra volt szükség Zágrábban azt követően, hogy a hét második felében orkánerejű széllel érkező vihar csapott le a horvát fővárosra. A városi szolgálatok rendkívüli terhelés alatt dolgoztak, miközben a viharkárok felmérése még jelenleg is zajlik – közölte Luka Korlaet alpolgármester.
2026.03.29, 09:04
Frissítve: 2026.03.29, 09:06

A tűzoltók több mint 600 riasztást kaptak, emellett további mintegy 300 bejelentést is regisztráltak. A legtöbb esetben kidőlt fák, letört ágak, megrongálódott tetők és közterületi viharkárok miatt kellett intézkedni. Az út- és parkfenntartó szolgálatok külön-külön is több száz alkalommal avatkoztak be, ami jól jelzi a vihar kiterjedtségét és intenzitását.

Viharkárok Zágrábban / Fotó: AFP

A viharkárok a közintézményeket sem kímélték

A károk az oktatási intézményeket sem kerülték el: több tucat óvoda, iskola és egy kollégium is megsérült. A rongálódások mértéke eltérő, egyes helyeken kisebb beázások történtek, máshol komolyabb szerkezeti károk keletkeztek. Egy sportcsarnok tetőszerkezetének egy része például leszakadt. A városvezetés szerint a legtöbb intézmény helyreállítása a húsvéti szünet idején megtörténhet, így a tanítás folytatása várhatóan nem szenved tartós fennakadást.

Több sérült is volt

A vihar jelentős károkat okozott a városi zöldfelületeken is. A temetők közül különösen a Mirogoj érintett, ahol több mint 200 fa dőlt ki, de a parkokban is tömeges fakidőlések történtek. Az előzetes becslések szerint a kidőlt fák száma akár az ezret is meghaladhatja. 

A hatóságok öt könnyebb sérültről számoltak be, halálos áldozata nem volt az ítéletidőnek.

 Andrej Plenković miniszterelnök jelezte: a kormány minden szükséges segítséget megad a helyreállításhoz, és bízik abban, hogy a közelgő újabb vihar nem éri el az előző napok intenzitását.

Nincs ok az aggodalomra

A térség időjárása továbbra is mozgalmas, de Magyarországon egyelőre nem kell a zágrábihoz hasonló mértékű károktól tartani. Vasárnap itthon is felhős, több helyen csapadékos idő várható, esővel és záporokkal, azonban a légköri helyzet kevésbé szélsőséges. 

Az északias szél ugyan élénk, időnként erős lesz, a Dunántúlon pedig nagyobb területen viharos lökések is előfordulhatnak, különösen a Balaton térségében, ahol a széllökések sebessége meghaladhatja a 90 kilométer per órát.

Az ország északkeleti részén is lehetnek erősebb széllökések, de ezek területi kiterjedése és intenzitása elmarad a horvátországi viharétól. A hőmérséklet 10 és 16 Celsius-fok között alakul, a szelesebb nyugati területeken ennél hűvösebbnek érződhet az idő. A meteorológiai előrejelzések alapján a következő napokban is változékony marad az idő, de a légköri viszonyok nem utalnak arra, hogy Magyarországon rövid távon a horvát fővároshoz hasonlóan súlyos viharkárok alakulnának ki.

