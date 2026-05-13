Megenyhült a Mol kritikusa, de nincs benne köszönet: az eladás tűnik a legjobb megoldásnak – vakarhatják a fejüket a befektetők

Újabb céláremelés érkezett a Mol részvényeire szerdán, a UBS-t követően ezúttal az Oddo BHF értékelte át a magyar olajvállalat részvénypiaci kilátásait az első negyedéves gyorsjelentés ismeretében. A svájci nagybank optimista várakozásával szemben a párizsi központú pénzügyi szolgáltató prognózisának aligha örülnek a befektetők.

Az Oddo BHF friss elemzésében ötszáz forinttal srófolta fel a Mol papírjaira vonatkozó 12 havi célárat, azonban még így is jóval a jelenlegi árfolyam alá, 3600 forintra várják a kurzust. Ez 12 százalék feletti tőzsdei esést vetít előre. A befektetési szolgáltató ezért továbbra is alulsúlyozásra ajánlja a magyar blue chip papírt.

Az Oddo prognózisa éles kontrasztban áll a UBS előző nap frissített elemzésével és az abban szereplő 5100 forintos célárfolyammal, amelynek alapján negyedével érhet többet a Mol-részvény.

A francia brókerház ezzel továbbra is a magyar olajtársaság egyik legnagyobb kritikusának számít, csupán a Santander Brokerage Poland várja náluk is mélyebbre, 3300 forintra a kurzust.

Az LSEG adatbázisában elérhető átlagos elemzői várakozás 4006 forint, amely 2 százalékkal marad el az aktuális árfolyamtól. A Mol részvényeit követő brókerházak közül

öt vételt,

kettő tartást

és további kettő eladást

javasol.

Számos kihívással kell megküzdenie a Molnak

A széttartó jóslatokat indokolhatják a Molt és az olajszektort övező bizonytalanságok, nehézségek is. Az iráni háború február végi kirobbanása az olaj- és gázárak felhajtása mellett a globális ellátást is veszélybe sodorta, a konfliktus gyors lezárására egyelőre nem mutatkozik számba vehető remény. A Mol által feldolgozott orosz olaj szállítása január végén hosszú időre leállt a Barátság kőolajvezetéken, a tavaly őszi tűzesetben megsérült Dunai Finomító pedig továbbra sem tud teljes kapacitáson termelni.

A globális energiaválság megfékezésére számos országban beavatkozott a hatóság az üzemanyagok árába, további ellenszelet képezve a szektor képviselőinek. Emiatt kisebb hazai benzinkutak kimerülésétől tartva üzemanyag-ellátási nehézségeket vetítenek előre a független benzinkutasok, és azonnali intézkedéseket sürgetnek, ha a héten árrés nélkül kell értékesíteniük a dízelt. a Mol ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ellátás nincs veszélyben, a vállalat minden partnerét kiszolgálja.