A kínai tech óriás a gigantikusra hízott játékbevételeiből fedezi az MI-beruházásait – nem mindenki örül ennek
Csalódást keltő első negyedéves gyorsjelentést publikált szerdán a világ legnagyobb „játszótere”, a kínai Tencent Holdings. Sem a bevétel, sem az adózott nyereség nem felelt meg az elemzők kényes ízlésének, a gond az volt, hogy a társaság a videójátékokból és az online játékokból származó, stabil növekedést mutató bevételeiből túl sokat költött a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások fejlesztésére, infrastruktúrájuk kialakítására és bővítésére.
A sencseni székhelyű Tencent 28,94 milliárd dolláros bevétellel zárta a január–márciusi időszakot, ez 9 százalékkal jobb ugyan az egy évvel korábbinál, viszont 1,3 százalékkal kevesebb a piac által vártnál. Az adózott nyereség éves összevetésben 21 százalékkal, 8,55 milliárd dollárra gyarapodott, de az elemzők 9,04 milliárdos profitban reménykedtek.
A Tencent a hirdetési piacon valósággal tarolt
A bevételek közel feléért felelős játék- és közösségi média üzletág 4 százalékos bevételnövekedést ért el és 14,1 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le. Ezen belül a hazai bevételek 6, a nemzetköziek 14 százalékkal nőttek. A kínálatban
- a Honor of Kings,
- a Peacekeeper Elite,
- a Delta Force
- és a Valorant Mobile
című játékok voltak a legnépszerűbbek, közülük az első kettő már régi motoros, míg az utóbbi kettő frissen került a piacra, az újdonság varázsával vonzva a felhasználókat. A közösségi applikációk, a We Chat 4,71 milliárd dollárt termelt, ez viszont 2 százalékos csökkenés a bázisidőszakhoz képest.
A hirdetési és marketingüzletág viszont alaposan belelendült, 20 százalékkal, 5,62 milliárd dollárra növelte bevételét, aminek prózai oka van:
a modellekbe integrált, mesterséges intelligenciával megtámogatott célzott hirdetések találati aránya ugyanis egyre optimálisabb,
magyarán a felhasználók még elugrani sem tudnak a testre szabott kínálatok elől. Ennek persze mindenki őrül, legfőképp maguk a hirdetők.
A Tencent harmadik nagy üzletága, a felhőalapú számítástechnikát is magában foglaló fintech és üzleti szolgáltatások divízió bevételei 9 százalékkal, 8,83 milliárd dollárra gyarapodtak, érdekesség, hogy ez az üzletág az előző negyedévet hajszálra ennyi bevétellel tudta le.
A Tencent egyébként a múlt hónapban mutatta be a Hunyuan 3.0-t, a legfejlettebb nagy méretű nyelvi modelljét, amelynek kifejlesztése már Yao Shunyu, korábbi OpenAI-kutató irányítása mellett valósult meg. Az új MI-bevezetés egyben jól jelzi a Tencent azon törekvéseit, hogy csökkentse lemaradását a TikTokot birtokló ByteDance-szel és az Alibabával szemben, melyek elemzők szerint agresszívebben léptek fel a mesterséges intelligencia integrálásában.
Tovább pörgetik az MI-kiadásokat
A jelenleg 528 milliárd dolláros piaci értéket képviselő Tencent márciusban bejelentette, hogy idén növeli a mesterséges intelligenciára fordított kiadásait, beleértve a saját modellekbe történő befektetéseket is. Martin Lau elnök elmondta, hogy a vállalat 2026-ban tervezi a tőkekiadások növelését, részleteket azonban nem közölt.
A teljes beruházási költség tavaly körülbelül 11,6 milliárd dollár volt, szemben a 2024-es 11,3 milliárd dollárral. Az első negyedévi beruházási kiadások mindenesetre 6 százalékkal haladták meg a bázisidőszakét, és 4,71 milliárd dollárra rúgtak a Tencentnek a hongkongi tőzsdéhez benyújtott gyorsjelentése szerint.