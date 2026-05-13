A kínai tech óriás a gigantikusra hízott játékbevételeiből fedezi az MI-beruházásait – nem mindenki örül ennek

Csalódást keltő első negyedéves gyorsjelentést publikált szerdán a világ legnagyobb „játszótere”, a kínai Tencent Holdings. Sem a bevétel, sem az adózott nyereség nem felelt meg az elemzők kényes ízlésének, a gond az volt, hogy a társaság a videójátékokból és az online játékokból származó, stabil növekedést mutató bevételeiből túl sokat költött a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások fejlesztésére, infrastruktúrájuk kialakítására és bővítésére.

A Tencent videójátékokból származó bevételei 4 százalékkal nőttek az első negyedévben / Fotó: NurPhoto via AFP

A sencseni székhelyű Tencent 28,94 milliárd dolláros bevétellel zárta a január–márciusi időszakot, ez 9 százalékkal jobb ugyan az egy évvel korábbinál, viszont 1,3 százalékkal kevesebb a piac által vártnál. Az adózott nyereség éves összevetésben 21 százalékkal, 8,55 milliárd dollárra gyarapodott, de az elemzők 9,04 milliárdos profitban reménykedtek.

A Tencent a hirdetési piacon valósággal tarolt

A bevételek közel feléért felelős játék- és közösségi média üzletág 4 százalékos bevételnövekedést ért el és 14,1 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le. Ezen belül a hazai bevételek 6, a nemzetköziek 14 százalékkal nőttek. A kínálatban

a Honor of Kings,

a Peacekeeper Elite,

a Delta Force

és a Valorant Mobile

című játékok voltak a legnépszerűbbek, közülük az első kettő már régi motoros, míg az utóbbi kettő frissen került a piacra, az újdonság varázsával vonzva a felhasználókat. A közösségi applikációk, a We Chat 4,71 milliárd dollárt termelt, ez viszont 2 százalékos csökkenés a bázisidőszakhoz képest.

A hirdetési és marketingüzletág viszont alaposan belelendült, 20 százalékkal, 5,62 milliárd dollárra növelte bevételét, aminek prózai oka van:

a modellekbe integrált, mesterséges intelligenciával megtámogatott célzott hirdetések találati aránya ugyanis egyre optimálisabb,

magyarán a felhasználók még elugrani sem tudnak a testre szabott kínálatok elől. Ennek persze mindenki őrül, legfőképp maguk a hirdetők.

A Tencent harmadik nagy üzletága, a felhőalapú számítástechnikát is magában foglaló fintech és üzleti szolgáltatások divízió bevételei 9 százalékkal, 8,83 milliárd dollárra gyarapodtak, érdekesség, hogy ez az üzletág az előző negyedévet hajszálra ennyi bevétellel tudta le.