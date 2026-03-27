Volodimir Zelenszkij egy francia lapnak adott interjúban újfent hangsúlyozta, hogy az Európai Unió által tervezett, 90 milliárd eurós (mintegy 36 ezermilliárd forintos) hitel blokkolása közvetlen hatással lehet Ukrajna hadi képességeire és az európai biztonságra. Elmondta, hogy a források felszabadítása kulcsfontosságú az ukrán hadsereg finanszírozása és a dróngyártás fenntartása szempontjából.

Zelenszkij váratlanul közölte, mi lesz a következménye, ha Ukrajna a magyarok miatt nem kapja meg a 90 milliárd eurós hadikölcsönt – Orbán Viktor előre megmondta, hogy ez lesz

Az ukrán államfő szerint a hitel biztosítása az Európai Unió vezetőinek közös döntése volt 2025 végén, ugyanakkor a megvalósítás politikai akadályokba ütközik. Kijev arra számít, hogy Brüsszel végül talál megoldást, de alternatív finanszírozási lehetőségekben is gondolkodik arra az esetre, ha a források nem érkeznének meg időben.

Zelenszkij: ha nincs pénz, nincsenek drónok

Az ukrán államfő konkrét kockázatokra is felhívta a figyelmet:

a finanszírozás elmaradása esetén alulfinanszírozottá válhat a nagy hatótávolságú drónok, az elfogó drónok, valamint a légvédelmi rendszerek gyártása.

Ezek között szerepelnek európai légvédelmi eszközök, valamint amerikai gyártású rakéták is, melyeket Ukrajna részben ebből a hitelből finanszírozna. Az elnök szerint mindez nemcsak Ukrajna, hanem Európa biztonságát is érinti.

A hitel folyósítását Orbán Viktor vétója akadályozza, mivel az uniós szabályok értelmében egyhangú döntés szükséges. Magyarország álláspontja szerint az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken keresztül megszakadt, amit Ukrajna politikai döntés miatt nem állít helyre. A magyar kormány közölte: addig nem támogatja a hitel jóváhagyását, amíg az olajtranzit nem nem indul újra.

A magyar kormányfő korábban közölte, hogy a Magyarországon áthaladó, Ukrajna számára fontos dolgokat is meg fogják állítani egészen addig, amíg nem kapják meg az ukránok jóváhagyását az olajszállításokhoz.

Hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból

– jegyezte meg.

Az EU keresi a megoldást a magyar vétó ellenére is

Brüsszelben ugyanakkor folytatódik a technikai előkészítés a hitel kifizetésére. Az uniós intézmények célja, hogy a politikai akadályok ne hátráltassák a támogatás folyósítását. A március 19-i brüsszeli csúcstalálkozón az uniós vezetők megvitatták az ügyet, azonban nem sikerült meggyőzni a magyar kormányfőt a vétó feloldásáról.