Az ukrán külügyminisztériumnak aggályai vannak a magyar választás átláthatóságával kapcsolatban, ezért megfigyelőket küldenének – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője. Volomidir Zelenszkij ukrán államfő legalább tud még meglepetést okozni.

Fura áprilisi tréfa Zelenszkijtől: annyira aggódik a szavazás tisztasága miatt, hogy választási megfigyelőket akar küldeni Magyarországra – a Fidesz politikusa azonnal visszaszólt

A politikus szerint érthetetlenül furcsa jelenség egy olyan ország jogállamisági aggodalma, ahol:

hét éve tartottak utoljára demokratikus választást

kényszersorozott állampolgárok halnak meg, még mielőtt a frontra vinnék őket

súlyosan korlátozzák a kisebbségi nyelvhasználati jogokat.

Szerinte annak, hogy már előre kétségbe vonják a választás eredményét, ugyanaz az oka, mint az orosz kémes álhírkampánynak: tudják, hogy számukra kedvezőtlen eredmény várható.

Hiába minden ravaszkodó és zsaroló művelet, a magyarok jövőjéről a magyarok döntenek

– emelte ki az EP képviselő.

"Komoly aggályokat lát" az ukrán külügy

A Magyar Nemzet beszámolója szerint az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij beszélt arról , hogy komoly aggályokat lát a magyar választások átláthatóságával kapcsolatban, és jelezte: ukrán állampolgárok akár megfigyelőként is részt vennének a voksoláson.

Ukrajna egyébként egy olyan ország, ahol nincsenek választások, s ahol az elnök önkényesen van hatalmon.

A szóvivő azt is közölte, hogy ukrán állampolgárok részéről akár jelentkezők is lennének arra, hogy választási megfigyelőként vegyenek részt a magyarországi voksolás lebonyolításának ellenőrzésében.

Az elmúlt hetekben egyre több platformon szólaltak meg ukrán politikai kommentátorok és influenszerek, akik Magyarország elleni háború lehetőségéről beszéltek.

Egyes ukrán szereplők és kommentátorok szerint Ukrajna akár be is avatkozhatna a magyar belpolitikába. Diana Pancsenko volt ukrán televíziós azt állította, hogy fegyvereseket képezhetnek ki annak érdekében, hogy a magyarországi választások előtt zavargásokat provokáljanak.