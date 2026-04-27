Deviza
EUR/HUF364,3 -0,47% USD/HUF310,75 -0,59% GBP/HUF420,52 -0,46% CHF/HUF395,57 -0,47% PLN/HUF85,74 -0,56% RON/HUF71,58 -0,53% CZK/HUF14,95 -0,46% EUR/HUF364,3 -0,47% USD/HUF310,75 -0,59% GBP/HUF420,52 -0,46% CHF/HUF395,57 -0,47% PLN/HUF85,74 -0,56% RON/HUF71,58 -0,53% CZK/HUF14,95 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 168,5 -0,53% MTELEKOM2 496 +0,16% MOL4 042 -1,41% OTP41 730 +0,29% RICHTER13 020 +0,15% OPUS299 -11,01% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS146,5 -1,68% WABERERS4 700 -3,89% BUMIX9 172,53 -0,78% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 761,54 -0,47% BUX133 168,5 -0,53% MTELEKOM2 496 +0,16% MOL4 042 -1,41% OTP41 730 +0,29% RICHTER13 020 +0,15% OPUS299 -11,01% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS146,5 -1,68% WABERERS4 700 -3,89% BUMIX9 172,53 -0,78% CETOP4 402,58 -0,47% CETOP NTR2 761,54 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Greenpeace
azbeszt
bánya

Azbeszt-botrány Magyarországon: hihetetlen fordulat történt, kitálaltak az osztrák bányák – hibázott a Greenpeace?

Az azbesztszennyezés miatt bezárt osztrák kőfejtők üzemeltetői élesen bírálták a tartományi vezetést és a Greenpeace-t.
VG/MTI
2026.04.27, 21:43
Frissítve: 2026.04.27, 21:52

Az azbesztszennyezésre hivatkozva hatóságilag bezárt négy osztrák kőfejtő üzemeltetői hétfőn élesen bírálták a burgenlandi tartományi vezetést és a Greenpeace-t.

Fotó: Reyhan Reynardot / Shutterstock

Az üzemeltetők közölték, hogy 

a mintavételeket és a méréseket nem szakszerűen végezték el, és nem tartják indokoltnak a kőfejtők bezáratását. 

Martin Kirschbaum, az üzemeltetők által felkért szakértő hangsúlyozta, hogy sem a tartományi hatóságokm, sem a környezetvédő szervezet nem megfelelő mérési módszereket és előírásokat alkalmazott. 

A tartományi hatóságok a kőzetben található tömegkoncentrációt mérték, a levegőben lévő azbeszt koncentrációját azonban nem. Ez pedig döntő fontosságú a munkavállalók és a lakosság védelme szempontjából, főleg mivel Ausztriában a kőzetben található azbesztkoncentrációra nincs határérték - adott hangot bírálatának Frank Eichhorn, a pörgölényi (pilgersdorfi) kőbánya üzemvezetője. 

Mind a négy üzemeltető szeretné újra megnyitni a bányákat, és próbaüzemet kérelmeztek. Ez azért is szükséges lenne, hogy teljes üzemeltetés mellett levegőméréseket lehessen végezni, és így megbízható értékek álljanak rendelkezésre a bányák értékeléséhez – tette hozzá Eichhorn. 

Kirschbaum kijelentette, hogy nem tartja ellenőrizhetőnek a Greenpeace által mért adatokat. A vételezett anyagból egyes kavicsokat vettek ki és vizsgáltak meg anélkül, hogy a mintavétel során figyeltek volna a statisztikai pontosságra – vélekedett. Két kavics – mint fogalmazott – még nem mond semmit az azbeszt előfordulásáról egy egész területen. 

Kirschbaum azzal érvelt, hogy nem áll össze a kép? a kőbányákban a bezárás előtt végzett mérések mindig a határértékek alatt voltak, egy parkolóban viszont hirtelen 50 százalékos azbesztterhelést állapítottak meg. 

„Honnan jön ez a csodával határos azbesztnövekedés?” – kérdezte. Véleménye szerint a kőbányákból nem származik veszély. 

A Greenpeace-t azzal vádolta, hogy bizonytalanságot kelt a lakosság körében. Az érintett kőbányák dolgozóinak nagy részét időközben elbocsátották. A gazdasági kár hatalmas az üzemeltetők szerint. 

A Greenpeace kétségbeesett intézkedésnek nevezte és visszautasította az üzemeltetők bírálatait. 

Burgenland tartomány hatóságai közleményben tudatták, hogy tisztában vannak azzal, hogy a kőbányák bezárása érzékeny kérdés, és hogy a vállalatok gazdasági nyomás alatt állnak. Mindazonáltal érthetetlennek nevezték az üzemeltetők bírálatát, mondván, hogy közegészségügyet potenciálisan veszélyeztető helyzet tette szükségessé a cselekvést az ügyben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
