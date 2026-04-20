Cinizmus a köbön: Magyar Péter felszólította Zelenszkijt, hogy nyissa meg a Barátság vezetéket, amit pont az ő érdekében zárt el

Magyar Péter éles üzenetet küldött az ukrán elnöknek a kőolajtranzit kapcsán, kijelentve, hogy a stratégiai jelentőségű vezeték sorsa „nem játék”. A politikus szerint ha a technikai feltételek adottak a működéshez, az ukrán félnek meg kell nyitnia a csapokat.

Bár Orbán Viktor korábban arról tájékoztatott, hogy hétfőn újraindulhat a szállítás a Barátság vezetéken, ez a várakozásokkal ellentétben egyelőre nem történt meg. Magyar Péter jelezte: információik szerint a nyitás a napokban várható, ugyanakkor leszögezte, hogy politikai zsarolásba nem fognak belemenni. A leendő miniszterelnök kifejtette: bár Volodimir Zelenszkijjel még nem beszéltek, és nem ismerik egymást személyesen, az álláspontja világos a tranzit ügyében.

Ez olyan, mintha meghívnának vacsorázni, azt el is fogadom, és aztán elkezdek zsarolni, hogyha nem lecsó lesz, akkor ezt és ezt teszem

– fogalmazott a politikus, utalva arra, hogy a szállítások feltételekhez kötése elfogadhatatlan.

Magyar Péter szerint sem az EU, sem Magyarország nem engedhet a zsarolásnak, ezért ismételten felszólította az ukrán felet a Barátság vezeték megnyitására. A nyilatkozat szerint a cél az, hogy amennyiben a vezeték alkalmas a feladatra, a szállítások a lehető leghamarabb folytatódjanak.

Megvannak az első nevek: így nézhet ki Magyar Péter kormánya

Az alakuló kormány további kilenc minisztériumát nevezte meg Magyar Péter hétfő délután . Magyar Péter bejelentette: kormányában lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési, beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca.

A minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatásakor ismertetik – közölte. Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Arról is beszélt, hogy a nemzetiségi ügyek a művelődéséi tárcához fognak tartozni.

Magyar Péter közölte, hogy jelenleg hét minisztert be tud jelenteni:

Kármán András lesz a pénzügyminiszter,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter lesz,

Orbán Anita külügyminiszter,

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lesz,

Ruszin-Szendi Romulusz lesz a honvédelmi miniszter,

Gajdos László lesz az élő környezetért felelős miniszter.

A párt elnöke azt is mondta, hogy hétfőn küldik el az Országgyűlés főigazgatóságának a szakbizottságokról szóló végleges tervüket, ez leképezi az új kormány struktúráját.