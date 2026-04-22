Elutasították, most csendben mégis bevetették: a Közel-Keleten is bemutatkozott az ukrán csodafegyver – de képes arra, amit Zelenszkij ígért?

Az amerikai hadsereg ukrán drónellenes technológiát vetett be egy kulcsfontosságú szaúd-arábiai légibázison, hogy megállítsa az iráni támadásokat. A lépés érzékeny sebezhetőségeket jelez az Egyesült Államok légvédelmi rendszerében, miközben Ukrajna háborús fejlesztései váratlanul globális szerephez jutnak.

A Reuters értesülései alapján az Egyesült Államok az elmúlt hetekben egy ukrán fejlesztésű drónfelderítő és -irányító rendszert telepített a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázison. A lépés nemcsak technológiai, hanem stratégiai szempontból is jelentős:

a rendszer bevetésével Washington egy olyan háborús tapasztalatokra épülő eszközhöz nyúl, amelyet Ukrajna az orosz-ukrán háborúban fejlesztett ki és tökéletesített.

A Sky Map nevű platform egy úgynevezett parancsnoki és irányítási rendszer, amely különböző radarok, szenzorok és egyéb adatforrások információit egyesíti. A cél az, hogy valós időben észlelje a beérkező drónfenyegetéseket, majd segítse a védekezést és az ellentámadást. A rendszert az ukrán Sky Fortress nevű cég fejlesztette, amely 2022-ben jött létre, és az ukrán katonai innovációs ökoszisztéma egyik legfontosabb szereplője.

A szaúdi bázis eközben az egyik legfontosabb amerikai katonai létesítmény a térségben, körülbelül 640 kilométerre Irán határaitól. A háború kezdete óta többször érték drón- és rakétatámadások, amelyek komoly károkat okoztak. A jelentések szerint megsemmisült egy amerikai E-3 AWACS radarrepülőgép, valamint megrongálódtak KC-135-ös tankergépek is. Egy esetben egy radarrendszer védelmét szolgáló infrastruktúra is találatot kapott.

Mégis kell Amerikának az ukrán drónelhárítás

A most bevetett ukrán rendszer mellett az amerikaiak több más technológiát is alkalmaznak. A Northrop Grumman által fejlesztett FAAD rendszer már évtizedek óta része az amerikai hadsereg rövid hatótávolságú légvédelmi megoldásainak. Emellett RTX Coyote elfogódrónokat is használnak, amelyek képesek fizikailag megsemmisíteni vagy elektronikai zavarás útján hatástalanítani a támadó eszközöket.

Kijev korábban azt állította, hogy Washingtonnak óriási szüksége van a harctéri tapasztalataikra. Trump azonban most egyértelművé tette, hogy az amerikai hadseregnek semmi szüksége az ukrán drónképességekre a Közel-Keleten.

A helyzetet bonyolítja, hogy a drónfenyegetés jellege gyorsan változik. Az iráni fejlesztésű Shahed típusú eszközök olcsók, tömegesen gyárthatók, és nehezen követhetők hagyományos légvédelmi rendszerekkel. Ez az egyik oka annak, hogy Ukrajna az elmúlt években komoly előnyre tett szert a drónelhárító technológiák fejlesztésében, hiszen saját területén folyamatos támadásokkal szemben kellett védekeznie.