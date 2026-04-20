A drónháború csak a kezdet volt: bemutatkozott az új ukrán szuperfegyver, nincs rá válasza az oroszoknak – „a jövő háborújában nem lesz szükség katonákra"

Ukrajnában olyan hadműveleteket hajtanak végre, ahol emberi katonák helyett földi robotok és drónok foglalnak el állásokat és ejtenek foglyokat, a frontvonalon zajló kísérletek sikere alapján pedig ez lehet a hadviselés jövője.

A drónok után most a földi robotok is beléptek az ukrajnai háborúba / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajnában a háború egy új szakaszba lépett: a harctérre egyre gyakrabban nem emberek, hanem földi robotok és drónok érkeznek.

A nemrég ismertetett műveletek között például volt olyan akció, ahol egy orosz állást úgy foglaltak el, hogy a támadó oldalon nem jelent meg gyalogság, a műveletet távolról irányított gépek hajtották végre.

A műveletet irányító ukrán egység parancsnoka, Mikola Zinkevics a CNN-nek elmondta, hogy az állás „egyetlen lövés nélkül” került ukrán kézre. A beszámoló szerint a katonai siker kulcsa a földi robotok és a drónok összehangolt alkalmazása volt, amelyeket több kilométer távolságból irányítottak. A parancsnok egysége a 3. különálló rohamdandár részeként kifejezetten robotizált támadó rendszerekkel dolgozik.

A rendszer nem teljesen új, de a szerepe gyorsan változik. A földi robotokat eredetileg sérültek kimentésére és utánpótlás szállítására használták, azonban mára egyre gyakrabban jelennek meg közvetlen harci feladatokban is. A lánctalpas vagy kerekes eszközök nehezebben észlelhetők, és rossz időjárási körülmények között is működnek, miközben nagyobb terhet képesek szállítani, mint a légi drónok.

Bejelentették: Ukrajna eladja szupertitkos fegyverrendszerét – Zelenszkij elégedett, Amerika nem kért belőle, rásózták másra Ukrajna tízéves védelmi exportmegállapodásokat kötött több közel-keleti országgal, hogy erősítse együttműködését a drónhadviselés és a légvédelem területén. A Zelenszkij által bejelentett Drone Deal program iránt további államok is élénken érdeklődnek.

A katonai vezetés szerint ezek az eszközök már bizonyítottak a fronton. Volt olyan eset, amikor egy géppuskával felszerelt földi robot 45 napig tartott vissza egy orosz előrenyomulást, minimális karbantartás mellett. A cél most az, hogy az emberi gyalogság egy részét kiváltsák ezekkel a rendszerekkel.