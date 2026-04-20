mesterséges intelligencia
harci robotok
ukrán hadsereg
védelmi ipar
robot
dróntámadás

A drónháború csak a kezdet volt: bemutatkozott az új ukrán szuperfegyver, nincs rá válasza az oroszoknak – „a jövő háborújában nem lesz szükség katonákra"

Ukrajna új hadviselési rendszere egyre inkább gépekre épül, amelyek a legveszélyesebb feladatokat veszik át. A katonai vezetés szerint ez már nem teszt, hanem napi rutin, a robotok pedig egyre nagyobb szerepkört kapnak a frontvonalon.
VG
2026.04.20, 18:45
Frissítve: 2026.04.20, 19:04

Ukrajnában olyan hadműveleteket hajtanak végre, ahol emberi katonák helyett földi robotok és drónok foglalnak el állásokat és ejtenek foglyokat, a frontvonalon zajló kísérletek sikere alapján pedig ez lehet a hadviselés jövője.

A drónok után most a földi robotok is beléptek az ukrajnai háborúba / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrajnában a háború egy új szakaszba lépett: a harctérre egyre gyakrabban nem emberek, hanem földi robotok és drónok érkeznek. 

A nemrég ismertetett műveletek között például volt olyan akció, ahol egy orosz állást úgy foglaltak el, hogy a támadó oldalon nem jelent meg gyalogság, a műveletet távolról irányított gépek hajtották végre.

A műveletet irányító ukrán egység parancsnoka, Mikola Zinkevics a CNN-nek elmondta, hogy az állás „egyetlen lövés nélkül” került ukrán kézre. A beszámoló szerint a katonai siker kulcsa a földi robotok és a drónok összehangolt alkalmazása volt, amelyeket több kilométer távolságból irányítottak. A parancsnok egysége a 3. különálló rohamdandár részeként kifejezetten robotizált támadó rendszerekkel dolgozik.

A rendszer nem teljesen új, de a szerepe gyorsan változik. A földi robotokat eredetileg sérültek kimentésére és utánpótlás szállítására használták, azonban mára egyre gyakrabban jelennek meg közvetlen harci feladatokban is. A lánctalpas vagy kerekes eszközök nehezebben észlelhetők, és rossz időjárási körülmények között is működnek, miközben nagyobb terhet képesek szállítani, mint a légi drónok.

A katonai vezetés szerint ezek az eszközök már bizonyítottak a fronton. Volt olyan eset, amikor egy géppuskával felszerelt földi robot 45 napig tartott vissza egy orosz előrenyomulást, minimális karbantartás mellett. A cél most az, hogy az emberi gyalogság egy részét kiváltsák ezekkel a rendszerekkel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az elmúlt hónapokban több mint 22 ezer olyan bevetés történt, ahol drónok és robotok vették át a legveszélyesebb feladatokat. A kormány szerint minden ilyen bevetés egy potenciálisan megmentett emberi életet jelent.

Az ukrán hadsereg a háború eleje óta dolgozik a robotkatonáin, amelyek fejlesztése a dróntámadások sikerét követően indult meg / Fotó: NurPhoto via AFP

Kijev politikai és katonai stratégiája egyre inkább a technológiai fölény kiépítésére épül. A védelmi minisztérium új programjai több száz vállalatot kapcsolnak be a drón- és robotfejlesztésbe, miközben a cél egy egységes, adatvezérelt hadviselési rendszer kialakítása.

A jövő háborúját robotok fogják megvívni

A szakértők szerint ez a tendencia nem kizárólag ukrán sajátosság. Robert Tollast, a Royal United Services Institute elemzője szerint a földi robotok ugyan nem valószínű, hogy önállóan képesek lesznek területet tartani, de már most jelentős szerepet játszanak

  • a sebesültek evakuálásában;
  • az utánpótlás szállításában;
  • a taposóaknák felderítésében;
  • valamint bizonyos támadó műveletekben is.

A háború intenzitása miatt a frontvonal közelében a mozgás rendkívül veszélyes, mivel a légi megfigyelés szinte minden tevékenységet azonnal észlel. Ebben a környezetben a robotok egyik fő előnye, hogy csökkentik az emberi kockázatot, miközben folyamatosan működtethetők.

A katonai vezetés azonban még nem készült fel a teljes automatizálásra. Zinkevics szerint a mesterséges intelligencia bizonyos folyamatokat segíthet, de a végső döntést nem szabad gépekre bízni. 

A kérdés alapvetően biztonsági és azonosítási probléma: a rendszernek minden körülmények között meg kell különböztetnie a saját és az ellenséges célpontokat.

A háború így kettős irányba mozdul: miközben a robotok egyre több feladatot vesznek át, a döntéshozatal továbbra is emberi kézben marad. A fronton szolgáló parancsnokok szerint ez a kompromisszum jelenleg elkerülhetetlen.

Zinkevics korábban gyalogsági katonaként szolgált, ma pedig már robotizált rohamcsoportokat irányít. Saját megfogalmazása szerint a változás olyan gyors volt, hogy néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt volna.

A robotok nem véreznek

– jegyezte meg a parancsnok, aki szerint a jövő hadviselése egyre inkább a gépek tömeges alkalmazásáról szól majd. A cél nem pusztán a hatékonyság növelése, hanem az emberi veszteségek csökkentése, még egy olyan háborúban is, ahol a frontvonalak egyre veszélyesebbé válnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
