Ukrajnának annyi fegyvere van, hogy már külföldre szállítanak belőle: öt országban is telepítettek drónelhárító egységeket

Miközben az Egyesült Államok elutasította Kijev segítségét az Irán elleni háborúban, öt közel-keleti országban is megjelentek az ukrán drónelhárító rendszerek, valamint több száz katona is, akik a kritikus infrastruktúrák védelmében fognak részt venni a Sahíd típusú iráni drónok ellen.

Ukrán drónszakértők százai utaztak a Közel-Keletre, hogy megerősítsék a régió védelmét az iráni Sahídok ellen / Fotó: Middle East Images via AFP

Ukrajna katonai egységeket telepített az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Katarba, Kuvaitba és Jordániába, hogy drónok ellen védje a polgári és stratégiai infrastruktúrát

– jelentette be Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a régióban tett látogatása során. Umerov hangsúlyozta a hosszú távú biztonsági együttműködés fontosságát a térségbeli partnerekkel, amely az ukrán technológia és tapasztalat alkalmazásán alapul.

Az ukrán egységek feladata, hogy az olcsó, de nagy mennyiségben alkalmazott kamikaze drónokkal szemben védelmet nyújtsanak, melyeket Oroszország is alkalmaz Ukrajnában, és amelyeket Irán exportál a Perzsa-öböl országainak. Umerov az X-en közölte, hogy a lefedettségi területek bővítése már folyamatban van, és világszerte egy tucat ország jelezte, hogy igényli Ukrajna szakértelmét a drónok elleni védekezésben.

Report to the President of Ukraine, Volodymyr @ZelenskyyUa, on the work of Ukrainian teams in the Gulf region.



Over the past week, I visited the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Jordan. I held meetings with leadership of those countries and relevant institutions.… pic.twitter.com/PWlfTG0She — Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 20, 2026

„Ha az USA-nak nem kell, másnak adjuk az ukrán drónokat!”

Ezzel párhuzamosan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki Telegram-bejegyzésben ismét azt állította, hogy Ukrajna az Egyesült Államoktól is kapott megkeresést katonai tanácsadásra a Közel-Keletre, és folyamatosan dolgoznak az európai partnerek kéréseinek feldolgozásán. Az államfő hangsúlyozta a stabilizáció fontosságát, különösen az olaj- és gázpiacok, így Európa és Ukrajna szempontjából. Emellett kiemelte, hogy szerinte „elfogadhatatlan, hogy Oroszország régi szövetségese, az iráni rezsim terrorista tevékenysége sikerrel járjon.”

Donald Trump azonban már többször is cáfolta, hogy Kijev segítségét kérték volna az Irán elleni háborúban, jelezve, hogy az amerikai hadsereg se az ukrán tapasztalatokat, sem pedig az Ukrajnában fejlesztett fegyvereket nem tudja hasznosítani a közel-keleti válság kezelésében.