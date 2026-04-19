Fico kőkeményen beszólt az EU-nak: "egy orosz csak akkor térdel le, ha a cipőjét köti"
Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico élesen bírálta az Európai Unió Oroszország-politikáját, és a nyugati stratégiát kudarcnak minősítette. A szlovákiai Galántán diákok előtt tartott beszédében kijelentette, hogy az EU sem Oroszország meggyengítésére nem képes, sem komoly békekezdeményezéseket nem tud felmutatni.
Kritikája középpontjában az az elképzelés áll, hogy Oroszország gazdasági és katonai nyomással térdre kényszeríthető. „Van egy stratégia: kényszerítsük térdre Oroszországot. Szerintem ez egy rossz és működésképtelen stratégia” – idézi a szlovák miniszterelnököt a Berliner Zeitung.
A miniszterelnök különösen élesen fogalmazott egy mondatban:
Az oroszok nagyon találóan mondják: ha letérdelünk, az csak azért van, mert a cipőfűzőnket kötjük meg.
Fico szerint irreális az a feltételezés, hogy Moszkvát Ukrajna támogatásán keresztül döntően meg lehet gyengíteni.
Fico erősen kritizálta az EU által Ukrajnának nyújtott támogatásokat
Fico azzal vádolja az EU-t, hogy egyoldalúan a katonai támogatásra összpontosít Ukrajna esetében, ahelyett, hogy diplomáciai megoldásokat keresne. „Az EU ma nem tud békekezdeményezéseket felajánlani, csak azt mondja: háború, háború” – jelentette ki. Kormánya ennek megfelelően jelentősen eltérő politikát folytat: Pozsony nem vesz részt fegyverszállításokban Kijevnek. „Ha Ukrajna vásárolni akar valamit, vásárolja meg. Van elég pénze, hogy kifizesse.”
Ez az álláspont illeszkedik Fico korábbi nyilatkozataihoz.
- A politikus 2023 óta ismét Szlovákia miniszterelnöke, korábban 2006–2010 és 2012–2018 között töltötte be ezt a tisztséget.
- Már tavaly is bírálta a nyugati országok azon törekvéseit, amelyek szerinte a háború elhúzását célozzák Oroszország meggyengítése érdekében.
Növekvő feszültségek az EU-n belül
Fico legutóbbi kijelentései rámutatnak az EU-n belüli növekvő feszültségekre. Míg sok tagállam Ukrajna támogatását az európai biztonság kulcsának tekinti, Pozsony inkább a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe.
A szlovák kormány nemrég azt is jelezte, hogy blokkolhat újabb Oroszország elleni szankciókat, ha nem rendezik az alapvető energetikai kérdéseket – például a Barátság (Druzsba) vezetéken érkező olajszállításokat.
Fico szerint az EU nem helyezheti „Ukrajna érdekeit a tagállamok érdei fölé”.
Fico lesz az új Orbán?
Fico az EU-n belül nem új szereplő a „renitens” politikusok között. Korábbi kormányzása idején is a szociális populizmus, az EU-szkepticizmus és a pragmatikus Oroszország-politika kombinációját képviselte. Sok más kelet-európai vezetővel szemben hagyományosan inkább gazdasági megközelítést alkalmaz Moszkvával szemben, kevésbé ideológiai alapon politizál, mint például Lengyelország.
Politikai fellépése számos párhuzamot mutat Orbán Viktoréval:
- mindketten hangsúlyozzák a nemzeti szuverenitást,
- bírálják az Oroszország elleni szankciókat, és
- elutasítják az Ukrajna-politikához való túl szoros brüsszeli igazodást. A gyakorlatban is gyakran együtt cselekedtek, például szankciós csomagok vagy uniós döntések lassításakor.