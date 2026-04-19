Robert Fico

Fico kőkeményen beszólt az EU-nak: "egy orosz csak akkor térdel le, ha a cipőjét köti"

A szlovák miniszterelnök szerint az EU Oroszország elleni stratégiája kudarcot vallott. Fico figyelmeztetése tovább élezi a hatalmi harcot az Ukrajnának nyújtott támogatások körül.
VG
2026.04.19, 12:22
Frissítve: 2026.04.19, 12:27

Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico élesen bírálta az Európai Unió Oroszország-politikáját, és a nyugati stratégiát kudarcnak minősítette. A szlovákiai Galántán diákok előtt tartott beszédében kijelentette, hogy az EU sem Oroszország meggyengítésére nem képes, sem komoly békekezdeményezéseket nem tud felmutatni.

Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke: „Ha Ukrajna vásárolni akar valamit, vegye meg” / Fotó: AFP

Kritikája középpontjában az az elképzelés áll, hogy Oroszország gazdasági és katonai nyomással térdre kényszeríthető. „Van egy stratégia: kényszerítsük térdre Oroszországot. Szerintem ez egy rossz és működésképtelen stratégia” – idézi a szlovák miniszterelnököt a Berliner Zeitung. 

A miniszterelnök különösen élesen fogalmazott egy mondatban: 

Az oroszok nagyon találóan mondják: ha letérdelünk, az csak azért van, mert a cipőfűzőnket kötjük meg. 

Fico szerint irreális az a feltételezés, hogy Moszkvát Ukrajna támogatásán keresztül döntően meg lehet gyengíteni.

Fico erősen kritizálta az EU által Ukrajnának nyújtott támogatásokat 

Fico azzal vádolja az EU-t, hogy egyoldalúan a katonai támogatásra összpontosít Ukrajna esetében, ahelyett, hogy diplomáciai megoldásokat keresne. „Az EU ma nem tud békekezdeményezéseket felajánlani, csak azt mondja: háború, háború” – jelentette ki. Kormánya ennek megfelelően jelentősen eltérő politikát folytat: Pozsony nem vesz részt fegyverszállításokban Kijevnek. „Ha Ukrajna vásárolni akar valamit, vásárolja meg. Van elég pénze, hogy kifizesse.”

Ez az álláspont illeszkedik Fico korábbi nyilatkozataihoz. 

  • A politikus 2023 óta ismét Szlovákia miniszterelnöke, korábban 2006–2010 és 2012–2018 között töltötte be ezt a tisztséget. 
  • Már tavaly is bírálta a nyugati országok azon törekvéseit, amelyek szerinte a háború elhúzását célozzák Oroszország meggyengítése érdekében. 

Növekvő feszültségek az EU-n belül

Fico legutóbbi kijelentései rámutatnak az EU-n belüli növekvő feszültségekre. Míg sok tagállam Ukrajna támogatását az európai biztonság kulcsának tekinti, Pozsony inkább a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe. 

A szlovák kormány nemrég azt is jelezte, hogy blokkolhat újabb Oroszország elleni szankciókat, ha nem rendezik az alapvető energetikai kérdéseket – például a Barátság (Druzsba) vezetéken érkező olajszállításokat. 

Fico szerint az EU nem helyezheti „Ukrajna érdekeit a tagállamok érdei fölé”.

Fico lesz az új Orbán?

Fico az EU-n belül nem új szereplő a „renitens” politikusok között. Korábbi kormányzása idején is a szociális populizmus, az EU-szkepticizmus és a pragmatikus Oroszország-politika kombinációját képviselte. Sok más kelet-európai vezetővel szemben hagyományosan inkább gazdasági megközelítést alkalmaz Moszkvával szemben, kevésbé ideológiai alapon politizál, mint például Lengyelország.

Politikai fellépése számos párhuzamot mutat Orbán Viktoréval: 

  • mindketten hangsúlyozzák a nemzeti szuverenitást, 
  • bírálják az Oroszország elleni szankciókat, és 
  • elutasítják az Ukrajna-politikához való túl szoros brüsszeli igazodást. A gyakorlatban is gyakran együtt cselekedtek, például szankciós csomagok vagy uniós döntések lassításakor.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
