Ez is eljött: sorsdöntő nap vár a Fideszre, Orbán Viktor előre megmondta, mi fog történni – most hirdetik ki, mikor cserélik le a pártvezetést

Az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítése továbbra is intenzív egyeztetések mellett zajlik: kedden ismét tárgyalóasztalhoz ültek a parlamenti pártok képviselői az Országházban.

Ez is eljött: sorsdöntő nap vár a Fideszre / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A parlamenti sajtóiroda tájékoztatása szerint a megbeszélések középpontjában többek között

a mandátumigazolás előkészítése,

az eskütétel technikai részletei,

az ülésrend kialakítása,

valamint a tisztségviselők megválasztásának folyamata áll.

A tárgyalásokat Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti. A cél, hogy a május 9-re összehívott alakuló ülés zökkenőmentesen, előre tisztázott keretek között valósuljon meg. Sulyok Tamás köztársasági elnök által kijelölt időpontig a parlamenti működés alapvető kérdéseiben kell megállapodásra jutni.

Az április 12-i országgyűlési választás eredményeként három politikai erő jutott be a parlamentbe. A Tisza Párt kétharmados többséget szerzett 141 mandátummal, míg a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselői helyet szerzett. A Tisza Párt ennek megfelelően meghatározó szerepet játszik az új parlamenti struktúra kialakításában.

A házelnöki posztra a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli, aki a párt alelnöke és egyéni választókerületből jutott be az Országgyűlésbe. A kormánypárt frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz. Az ellenzéki oldalon a Fidesz frakcióját Gulyás Gergely, a KDNP képviselőcsoportját Rétvári Bence vezeti, míg a Mi Hazánk élén továbbra is Toroczkai László áll.

A parlamenti struktúra egyik kulcskérdése a bizottsági rendszer kialakítása. A felek már a múlt heti egyeztetéseken megállapodtak abban, hogy az ellenzék hat bizottság vezetését kapja meg. A Tisza Párt húsz parlamenti bizottság felállítását javasolta, köztük új területeket lefedő testületekkel, például a társadalmi részvételiséggel, valamint a digitalizációval és technológiával foglalkozó bizottsággal. A bizottsági struktúra várhatóan a leendő, 16 minisztériumból álló kormányzati felépítéshez igazodik.

A jogszabályok szerint több állandó bizottság létrehozása kötelező, így például a mentelmi, az alkotmányügyi, a költségvetési, a külügyi, valamint a nemzetbiztonsági bizottság felállítása nem képezheti vita tárgyát. Emellett abban is konszenzus született, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le esküjüket.