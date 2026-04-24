„Mindannyian látjuk azt, hogy egy 16 éves korszak zárul le, ahol a győztesek ünneplik, amire sokan vártak közülük. A kormánypártnak pedig az a legfontosabb feladata, hogy azt a struktúrát megtalálja, amiben ellenzéki pártként működni kíván” – mondta a Mandiner Reakció című műsorában Gulyás Gergely, leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, amiről a 24.hu tudósított.

Közel két hét hallgatás után megszólalt Gulyás Gergely a Fidesz választási vereségéről: beszélt az utódjáról is – „Egyet tudok a javára írni”

A tárcavezető arra reagált, hogy a Medián választás utáni felmérése szerint a Tisza támogatottsága 66 százalékon áll, a Fideszé 25 százalékon. Ez azonban szerinte nem meglepő, mert a választások uán mindig a győzteshez húzás logikája érvényesül.

A választás estéjéről elmondta, hogy úgy ment a Bálnába a Fidesz eredményvárójába, hogy bármilyen szoros eredmény benne van, ami a valós végeredmény lett, az az ő elképzelései között nem szerepelt. A vereség okaira felszínes válaszaik vannak, egyik oldalon 3,4 millió szavazat, a másik oldalon 2,5 millió szavazat, ami jelentős. Hogy ezt miért nem tudták mérni a kutatóik, arra nekik kell választ adni. Az ő megoldása az, hogy elment 600 ezer ember szavazni, aki korábban sosem.

Gulyás szerint a döntő az volt, hogy 16 év után a választópolgárok többsége arra jutott, hogy mindegy is, hogy ki jön, de változás kell.

A kampányban is többször is elmondta, hogy Magyar Péterrel kapcsolatban a magánéleti részt lezárta, az élet érdekes fordulatokat hordoz magában, az is egy ilyen, hogy aki az előző négy választáson a Fidesz győzelmének örült, most az ellenzék vezetőjeként örült megint.

Több mint 20 évvel ezelőttről ismeri Ruff Bálintot, aki a helyét veszi át a Tisza-kormányban, de az elmúlt 20 évben nem látta őt.

Amiket olvastam az elmúlt években, nyilvánvalóan egy más világ. Egyet tudok a javára írni, hogy amikor több mint húsz évvel ezelőtt ismertem, a mi korosztályunkban amikor majdnem mindenki fideszes volt, ő akkor is balliberális volt, ilyen szempontból nem változott

– magyarázta. Ideológiailag valószínűleg világok választják el, de amit át tud adni neki, azt átadja, a rátermettségét utána neki kell majd kormányon bizonyítania.