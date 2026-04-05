Vége a drámának Iránban, Amerika ünnepel: Trump vasárnap hajnalban szenzációs bejelentést tett – „Megcsináltuk”

Bonyolult és kockázatos mentőakcióban sikerült kimentenie az amerikai hadseregnek azt a pilótát, akit az Irán felett pénteken lelőtt F–15E-s vadászgépből tűnt el – számolt be az iszlám köztársaság területén végrehajtott katonai műveletről a Financial Times.

Trump elnök örömteli bejelentést tett az Iránban lezuhant amerikai vadászgép pilótájának kimentéséről / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kora reggel a Truth Socialön jelentette be a pilóta kimenekítését. „MEGKAPTUK!” – írta posztjában az elnök, hozzátette, hogy a kimentett pilóta megsérült, de „ÉPSÉGBEN és JÓL VAN!” Trump elmondta, hogy a pilóta „az ellenséges vonalak mögött, Irán veszélyes hegyvidékén rekedt, ahol ellenségeink vadásztak rá, akik óráról órára egyre közelebb kerültek hozzá”.

Az F–15E-t pénteken lőtték le, a repülőgép kéttagú legénysége – a pilóta és a gépen szolgáló másik katona – katapultált. Az amerikai hadsereg veszélyes harci kutató-mentő akciót indított: a repülőgépek alacsonyan repültek Irán délnyugati része felett, és ennek eredményeként sikerült kimenteni a pilótát. Trump szerint a műveletben több tucat repülőgép vett részt, és az amerikai hadsereg a nap 24 órájában követte az eltűnt pilóta helyzetét.

Pénteken egy amerikai A–10-es támadó repülőgépet is lelőttek a Hormuzi-szoros közelében. A gép pilótáját kimentették. Az egyik részt vevő helikopter a mentőakcióban találatot kapott.

Az F–15E volt az első amerikai vadászgép, amelyet Iránban lelőttek az amerikai–iráni háború az öt héttel ezelőtti kirobbanása óta, új fejezetet nyitva ezzel a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktusban.

A két amerikai harci repülőgép lelövése megkérdőjelezi Trump állítását, miszerint Irán katonai ereje megsemmisült, és hogy az Egyesült Államok uralja a légteret. A sikeres mentőakció bejelentésekor Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is fenntartja légi fölényét az iszlám köztársaság felett.

Az a tény, hogy mindkét műveletet végrehajtottuk anélkül, hogy EGYETLEN amerikai is meghalt volna, vagy akár megsebesült volna, ismét bizonyítja, hogy elsöprő légi fölényt és dominanciát értünk el az iráni égbolton

– írta Trump.