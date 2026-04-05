Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,22 +0,07% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,22 +0,07% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,95 +0,07% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

iráni háború
mentőakció
Donald Trump
pilóta

Vége a drámának Iránban, Amerika ünnepel: Trump vasárnap hajnalban szenzációs bejelentést tett – „Megcsináltuk”

Kimentette az amerikai hadsereg az Irán felett pénteken lelőtt F–15E típusú vadászgép pilótáját. Az amerikai elnök szerint az Iránból hazahozott amerikai katona épségben és jól van.
VG
2026.04.05, 07:23
Frissítve: 2026.04.05, 09:21

Bonyolult és kockázatos mentőakcióban sikerült kimentenie az amerikai hadseregnek azt a pilótát, akit az Irán felett pénteken lelőtt F–15E-s vadászgépből tűnt el – számolt be az iszlám köztársaság területén végrehajtott katonai műveletről a Financial Times.

Trump, Irán, pilóta
Trump elnök örömteli bejelentést tett az Iránban lezuhant amerikai vadászgép pilótájának kimentéséről / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kora reggel a Truth Socialön jelentette be a pilóta kimenekítését. „MEGKAPTUK!” – írta posztjában az elnök, hozzátette, hogy a kimentett pilóta megsérült, de „ÉPSÉGBEN és JÓL VAN!” Trump elmondta, hogy a pilóta „az ellenséges vonalak mögött, Irán veszélyes hegyvidékén rekedt, ahol ellenségeink vadásztak rá, akik óráról órára egyre közelebb kerültek hozzá”.

Az F–15E-t pénteken lőtték le, a repülőgép kéttagú legénysége – a pilóta és a gépen szolgáló másik katona – katapultált. Az amerikai hadsereg veszélyes harci kutató-mentő akciót indított: a repülőgépek alacsonyan repültek Irán délnyugati része felett, és ennek eredményeként sikerült kimenteni a pilótát. Trump szerint a műveletben több tucat repülőgép vett részt, és az amerikai hadsereg a nap 24 órájában követte az eltűnt pilóta helyzetét.

Pénteken egy amerikai A–10-es támadó repülőgépet is lelőttek a Hormuzi-szoros közelében. A gép pilótáját kimentették. Az egyik részt vevő helikopter a mentőakcióban találatot kapott.

Az F–15E volt az első amerikai vadászgép, amelyet Iránban lelőttek az amerikai–iráni háború az öt héttel ezelőtti kirobbanása óta, új fejezetet nyitva ezzel a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktusban.

A két amerikai harci repülőgép lelövése megkérdőjelezi Trump állítását, miszerint Irán katonai ereje megsemmisült, és hogy az Egyesült Államok uralja a légteret. A sikeres mentőakció bejelentésekor Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is fenntartja légi fölényét az iszlám köztársaság felett.

Az a tény, hogy mindkét műveletet végrehajtottuk anélkül, hogy EGYETLEN amerikai is meghalt volna, vagy akár megsebesült volna, ismét bizonyítja, hogy elsöprő légi fölényt és dominanciát értünk el az iráni égbolton

– írta Trump.

Donald Trump hétfőig adott időt Teheránnak, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, különben az energiainfrastruktúrája elleni további támadásokkal kell szembenéznie.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
