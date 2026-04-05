Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,19 +0,04% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Meloni
energiaválság
Olaszország
Katar

Megkongatta a vészharangot Meloni: súlyos energiaválság fenyeget Olaszországban, ha nem nyílik meg sürgősen a Hormuzi-szoros

A Közel-Keletre látogatott teljes titokban az olasz miniszterelnök. Giorgia Meloni szerint Olaszország kifogyhat a számára szükséges energiaforrásokból, ha nem nyílik meg a Hormuzi-szoros.
Járdi Roland
2026.04.05, 13:42
Frissítve: 2026.04.05, 15:13

Veszélybe kerülhet Olaszország energiaellátása, ha nem nyílik meg azonnal a Hormuzi-szoros – erről beszélt Giorgia Meloni, miután találkozott Tamím bin Hamád al-Tání emírrel Katarban. Az olasz miniszterelnök a Közel-Keleten tett többnapos látogatást, pénteken még Szaúd-Arábiában járt.

Meloni
Megkongatta a vészharangot Meloni: súlyos energiaválság lehet Olaszországban, ha nem nyílik meg sürgősen a Hormuzi-szoros / Fotó: NurPhoto via AFP

Megkongatta a vészharangot Meloni: súlyos energiaválság fenyeget Olaszországban, ha nem nyílik meg sürgősen a Hormuzi-szoros

„Ha a termelés vagy a tranzit itt a Perzsa-öbölben csökken, vagy akár meg is szűnik, az árak mindenki számára emelkedni fognak. Ha tovább romlik a helyzet, akkor akár Olaszországban is nélkülözhetjük a szükséges energiát – mondta Meloni a közösségi oldalára feltöltött videójában a La Stampa szerint. A kormányfő figyelmeztetett: 

Katar önmagában fedezi Olaszország gázszükségletének 10 százalékát, az Öböl-térség pedig egészében garantálja nemzetünk teljes olajszükségletének körülbelül 15 százalékát.

A két politikus szerint Hormuzon keresztüli hajózás szabadságának biztosítása mellett érvelt. Meloni elnök és Tamím sejk végül megállapodtak abban, hogy együttműködnek a közös beruházások továbbfejlesztése és a biztonság minden dimenziójának megerősítése érdekében, különösen a védelem, a kritikus infrastruktúra, az élelmezésbiztonság és a mediterrán útvonalakon történő migráció kezelésére irányuló többoldalú együttműködés stratégiai területein.

Meloni látogatása volt az első, amelyet az EU, a G20 és a NATO vezetője tett a régióban a háború kezdete óta, egy olyan látogatás, amelyet olasz források szerint biztonsági okokból titokban tartottak, tekintettel a közel-keleti helyzetre, különösen az Irán által folytatott bombázásokra.

Heteken belül elfogyhat az üzemanyag Európában

Már több mint egy hónapja zárva a Hormuzi-szoros, ahol a világ olaj- és LNG-kereskedelmének ötöde halad át naponta. Ezért emelkedik Európában mindenhol a benzin és gázolaj ára, ami ellen egyre több kormány vezet be valamilyen hatósági intézkedést. Azonban nemcsak az ár a probléma, hanem az ellátás is, a kieső mennyiség ugyanis már meghaladja az 1973-as nagy olajválság alatt látott mennyiséget is. Emiatt a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője is figyelmeztet, hogy súlyos energiaválsággal néz szembe Európa. 

Az idő ráadásul múlik, az orosz elnök különmegbízottja szerint

az Európai Unió üzemanyag-tartalékai április 20-ra kiürülhetnek.

A politikus április 4-én az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: a Hormuzi-szoroson keresztül érkező utolsó olajszállítmányok április 11-ig jutnak el Európába. Ezt követően a tartalékok várhatóan elfogynak, és onnantól kezdve reálissá válhat a benzin- és dízelhiány kialakulása. 

Brüsszel ugyanakkor saját számításokkal készül a krízisre, és a meglévő tartalékok mellett a hazai feltáratlan olajkészletek újraértékelését is felveti. Az is szóba került a bizottság részéről, hogy a Covidhoz hasonló intézkedésekre lesz szükség, mint az otthoni munkavégzés ösztönzése vagy az üzemanyag-fogyasztás csökkentése.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu