Veszélybe kerülhet Olaszország energiaellátása, ha nem nyílik meg azonnal a Hormuzi-szoros – erről beszélt Giorgia Meloni, miután találkozott Tamím bin Hamád al-Tání emírrel Katarban. Az olasz miniszterelnök a Közel-Keleten tett többnapos látogatást, pénteken még Szaúd-Arábiában járt.

Megkongatta a vészharangot Meloni: súlyos energiaválság fenyeget Olaszországban, ha nem nyílik meg sürgősen a Hormuzi-szoros

„Ha a termelés vagy a tranzit itt a Perzsa-öbölben csökken, vagy akár meg is szűnik, az árak mindenki számára emelkedni fognak. Ha tovább romlik a helyzet, akkor akár Olaszországban is nélkülözhetjük a szükséges energiát – mondta Meloni a közösségi oldalára feltöltött videójában a La Stampa szerint. A kormányfő figyelmeztetett:

Katar önmagában fedezi Olaszország gázszükségletének 10 százalékát, az Öböl-térség pedig egészében garantálja nemzetünk teljes olajszükségletének körülbelül 15 százalékát.

A két politikus szerint Hormuzon keresztüli hajózás szabadságának biztosítása mellett érvelt. Meloni elnök és Tamím sejk végül megállapodtak abban, hogy együttműködnek a közös beruházások továbbfejlesztése és a biztonság minden dimenziójának megerősítése érdekében, különösen a védelem, a kritikus infrastruktúra, az élelmezésbiztonság és a mediterrán útvonalakon történő migráció kezelésére irányuló többoldalú együttműködés stratégiai területein.

Meloni látogatása volt az első, amelyet az EU, a G20 és a NATO vezetője tett a régióban a háború kezdete óta, egy olyan látogatás, amelyet olasz források szerint biztonsági okokból titokban tartottak, tekintettel a közel-keleti helyzetre, különösen az Irán által folytatott bombázásokra.

Heteken belül elfogyhat az üzemanyag Európában

Már több mint egy hónapja zárva a Hormuzi-szoros, ahol a világ olaj- és LNG-kereskedelmének ötöde halad át naponta. Ezért emelkedik Európában mindenhol a benzin és gázolaj ára, ami ellen egyre több kormány vezet be valamilyen hatósági intézkedést. Azonban nemcsak az ár a probléma, hanem az ellátás is, a kieső mennyiség ugyanis már meghaladja az 1973-as nagy olajválság alatt látott mennyiséget is. Emiatt a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője is figyelmeztet, hogy súlyos energiaválsággal néz szembe Európa.