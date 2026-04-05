Tagadja az iráni állami média Donald Trump amerikai elnök azon állítását, hogy a lelőtt F–15-ös vadászgép második legénységi tagját is kimentették volna – írja a CNN.

Tagadnak az irániak, szerintük az amerikaiak nem mentették ki a lezuhant F–15-ös pilótáját

Az amerikai elnök korábban bejelentette, hogy a pilótát egy katonai művelet során mentették ki, amelyben „több tucat, a legerősebb fegyverekkel felszerelt repülőgép” vett részt. Az akcióban a pilóta is megsérült.

Az iráni Tasznim hírügynökség azonban azt állítja magas szintű forrásokra hivatkozva, hogy a mentőakció kudarcot vallott, és az iráni erők több amerikai repülőgépet megsemmisítettek Iszfahán déli tartományában.

„Több ellenséges amerikai repülőgépet is megsemmisítettek az iszlamista harcosok, és a pilóták mentőakciója is kudarcot vallott” – jelentette be a Tasznim. Hozzáteszik, hogy két Black Hawk helikoptert és egy C–130-as katonai szállító repülőgépet találtak el, amelyeket állításuk szerint felgyújtottak.

Az iráni média felvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken a repülőgép roncsai láthatók. Ugyanakkor a BBC beszámolója szerint az amerikai erők maguk semmisítettek meg két szállító repülőgépet a mentőakció során, mert nem tudtak felszállni, és nem akarták, hogy iráni kézre kerüljenek.

Az irániak szerint Trump megpróbálja eltussolni a művelet kudarcát

A Tasznim azt is állítja, hogy Trump megpróbálja eltussolni a művelet kudarcát. „Trump, hogy eltussolja a súlyos vereséget, bejelentette, hogy a pilótát egy különleges művelet során mentették ki” – közölte az ügynökség.

Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke is kommentálta a helyzetet, és az egyik fényképet ezzel az üzenettel tette közzé: „Ha az USA még három ilyen győzelmet arat, akkor teljesen elpusztul.”

Amerikai források szerint mindkét F–15-ös legénységi tagot két különálló különleges műveletben mentettek ki Irán belsejében. A művelet – e nyilatkozatok szerint – intenzív harcokat és kiváló katonai koordinációt igényelt, míg Irán az események teljesen ellentétes verzióját mutatja be.