Orbán Viktor: sötét felhők és pénzügyi válság előszele közeleg – "Energia kell, bárhonnan"
A Szabadság Bástyája fontosságáról és a nemzeti identitás erejéről szólt a megújult Citadella ünnepi átadásakor elhangzott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök, aki az ország feje fölött gyülekező sötét felhőkre is figyelmeztetett: ki kell maradni a háborúból és Brüsszel holdkóros energiapolitikájából, különben a magyar háztartások minden erőforrását felemésztik.
Soha nem fordult még elő, hogy a Gellért püspökről elnevezett hegy tetején a magyarok építettek volna valamit. Mindig a magyarok ellen építettek ide valamit, ez volt az ország leggyűlöltebb helye, ma viszont a szabadság bástyája – ilyen a magyar bosszú: nemes. Elhagytuk belőle, ami rossz, szennyes, és átmentettük belőle, ami jó, ami használható – mondta ünnepi beszédében a kormányfő a most átadott, felújított Citadelláról.
„Csakúgy, mint a Gellért-hegy, Magyarország is nagy tektonikus lemezek határán fekszik, ott pedig mindig történik valami veszélyes. Magyarország a túlélés bajnoka, századok jönnek-mennek, de mi maradtunk. Százezrek haltak meg, de nem lettünk sem török vilajet, sem szovjet tagállam” – fogalmazott.
Orbán Viktor: sűrű felhők gyűlnek az ország felett
Mi vagyunk a hegy, a Gellért-hegy Magyarország. Állt itt török mecset, pásztázott Habsburg-lőállás, meredezett itt vörös csillagos zászló is – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint érdemes erőfeszítést tenni, hogy feljussunk ide a tetőre, innen kapjuk a legjobb kilátást a városra, az országra, a Kárpát-medencére. Éppen ezért méltó, hogy ide építettük meg azt a kiállítást, amely bemutatja a magyar nép zivataros századait.
A magaslatokról ugyanakkor nem csak a múltba, hanem előre, a jövőre is jó kilátás nyílik. Amit most innen látunk, az nem tesz boldoggá bennünket, még a lélegzetünk is eláll egy pillanatra: sötét felhők közelednek felénk délről, keletről és nyugatról egyaránt.
Láttunk már pénzügyi és energiaválságot is, de csak külön-külön, Magyarország pedig fekete öves válságkezelővé vált az évek során. Ami most közeleg, azt viszont nehéz lesz kivédenünk. Egyszerre csap le Európára energia- és pénzügyi válság is
– figyelmeztetett a miniszterelnök.
Energia kell, bárhonnan
A kormányfő szerint ha nincs energia, akkor megáll a gazdaság, és minden veszélybe kerül: az eddigi eredményeink mellett szépen kigondolt terveink is.
Ma energia kell, bárhonnan, ezért égbekiáltó bűn, hogy Ukrajna elzárta a Barátság vezetéket, és végzetes hiba, hogy Brüsszel azt követeli, váljunk le az orosz energiáról.
A keletről érkező energia nélkül az egyszerű létfenntartás is felemészti a magyar háztartások erőforrásait.
Erről a magaslatról lehet belátni, Magyarország célja az, hogy kimaradjunk a háborúból, és kimaradjunk a brüsszeli holdkóros energiapolitikájából. Négy éve ebben összefogás volt itthon, és most ennél is nagyobb összefogásra van szükség ennek érdekében – zárta beszédét Orbán Viktor, utalva az egy hét múlva esetékes választásra.
Teljesen megújult a Citadella, Budapest jelképe
A Citadella, a Gellért-hegy tetején álló, a 19. század közepén épült erődítmény Budapest egyik legismertebb jelképe. Az egykori erőd átfogó felújítás után, húsvétvasárnap megújult környezettel nyílik meg a látogatók előtt. A több ütemben megvalósult fejlesztés során közpark, sétányok, kilátópontok, valamint kiállítások és közösségi terek jöttek létre.
A megújult Citadella április első hétvégéjén ingyenes családi programokkal, koncertekkel és gasztronómiai kínálattal nyitja meg újra kapuit, így a budapestiek és a turisták ismét birtokba vehetik a főváros egyik legismertebb látványosságát. A Citadella Pikniket eredetileg március utolsó hétvégéjén tartották volna, de a rossz idő miatt elhalasztották. Az eseményt így április 5. (vasárnap), 14:00–20:00 és április 6. (hétfő), 09:00–18:00 között tartják meg.
A két nap során folyamatos zenei és más programokkal készülnek a szervezők. Ilyen lesz
- a Szabadság Bástyája kiállítás,
- a Gyermekvilág – kreatív foglalkozások, ugrálóvár és buborékshow,
- a Food Truck Udvar – minőségi gasztro- és kézműves kiállítók,
- a Modern élmények – AI-szelfipont és digitális karikatúra,
- a Zenés Piknik – válogatott DJ-k és akusztikus zenészek.
A felújítás célja az volt, hogy a korábban részben lezárt és elhanyagolt terület valódi közösségi térré váljon. A megújult falak között egész évben ingyenesen látogatható közpark jött létre, ahol bárki sétálhat vagy megpihenhet Budapest egyik legszebb panorámájában.
Az erőd területén kávézó és ajándékbolt is működik majd, emellett több kilátóteraszt is kialakítottak. Ezekről a pontokról a látogatók körpanorámában csodálhatják meg a fővárost: a Dunát, a hidakat és a történelmi belvárost.