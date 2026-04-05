Orbán Viktor: sötét felhők és pénzügyi válság előszele közeleg – "Energia kell, bárhonnan"

A Szabadság Bástyája fontosságáról és a nemzeti identitás erejéről szólt a megújult Citadella ünnepi átadásakor elhangzott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök, aki az ország feje fölött gyülekező sötét felhőkre is figyelmeztetett: ki kell maradni a háborúból és Brüsszel holdkóros energiapolitikájából, különben a magyar háztartások minden erőforrását felemésztik.

Soha nem fordult még elő, hogy a Gellért püspökről elnevezett hegy tetején a magyarok építettek volna valamit. Mindig a magyarok ellen építettek ide valamit, ez volt az ország leggyűlöltebb helye, ma viszont a szabadság bástyája – ilyen a magyar bosszú: nemes. Elhagytuk belőle, ami rossz, szennyes, és átmentettük belőle, ami jó, ami használható – mondta ünnepi beszédében a kormányfő a most átadott, felújított Citadelláról.

„Csakúgy, mint a Gellért-hegy, Magyarország is nagy tektonikus lemezek határán fekszik, ott pedig mindig történik valami veszélyes. Magyarország a túlélés bajnoka, századok jönnek-mennek, de mi maradtunk. Százezrek haltak meg, de nem lettünk sem török vilajet, sem szovjet tagállam” – fogalmazott.

Orbán Viktor: sűrű felhők gyűlnek az ország felett

Mi vagyunk a hegy, a Gellért-hegy Magyarország. Állt itt török mecset, pásztázott Habsburg-lőállás, meredezett itt vörös csillagos zászló is – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint érdemes erőfeszítést tenni, hogy feljussunk ide a tetőre, innen kapjuk a legjobb kilátást a városra, az országra, a Kárpát-medencére. Éppen ezért méltó, hogy ide építettük meg azt a kiállítást, amely bemutatja a magyar nép zivataros századait.

A magaslatokról ugyanakkor nem csak a múltba, hanem előre, a jövőre is jó kilátás nyílik. Amit most innen látunk, az nem tesz boldoggá bennünket, még a lélegzetünk is eláll egy pillanatra: sötét felhők közelednek felénk délről, keletről és nyugatról egyaránt.

Láttunk már pénzügyi és energiaválságot is, de csak külön-külön, Magyarország pedig fekete öves válságkezelővé vált az évek során. Ami most közeleg, azt viszont nehéz lesz kivédenünk. Egyszerre csap le Európára energia- és pénzügyi válság is

– figyelmeztetett a miniszterelnök.