Több amerikai nagyváros évente milliméterekkel csúszik a talajba, ez pedig komoly kockázatot jelent

Számos nagyvárosi terület süllyed az Egyesült Államokban, s nem kizárólag tengerparti területekről, hanem a szárazföld belsejében elhelyezkedő városokról is szó van – áll az Origo cikkében. A süllyedés éves mértéke csekély, ám ezzel együtt a jelenség komoly kockázatot jelent a megépült infrastruktúrákra, a helyi ingatlanok értékére és azon keresztül a lokális gazdaságra.

Számos nagyvárosi terület süllyed az Egyesült Államokban, köztük van New York is / Fotó: RomanSlavik.com / Shutterstock

Több milliméter is lehet az éves süllyedés mértéke

A tengerparti városokban – például San Diegóban és New Yorkban – a talajsüllyedés felerősíti a tengerszint-emelkedés hatásait, itt a közösségek jobban ki vannak téve a vihardagályoknak (a tenger felől érkező erős szél és a dagály egyidejű jelentkezése) és az árapály okozta áradásoknak. A szárazföld belsejében fekvő városok más jellegű nyomásnak vannak kitéve:

Houstonban, Phoenixben és Denverben például a talajvíz-kitermelés és a talaj tömörülése gyorsítja a felszín függőleges elmozdulását.

Mivel a süllyedés fokozatosan történik, gyakran észrevétlen marad. Ennek ellenére

Houston,

Fort Worth,

Dallas,

New York és

Chicago

évente több mint 2 milliméterrel süllyed.

Még az ilyen kismértékű eltolódás is megterhelheti a csővezetékeket, károsíthatja az utakat, és meggyengítheti az épületek alapjait.

Számos más nagyváros – köztük Seattle, Detroit és Denver – évente 1,5 és 2, milliméter közötti ütemben süllyed. A rekorder Houston, mely a becslések szerint egyetlen évtized alatt egy bankkártya hosszúságának megfelelő mértékű süllyedést szenved el.

A tengerparti városokban a süllyedés és a tengerszint-emelkedés együttesen 12 ezermilliárd dollár értékű ingatlant veszélyeztet.

A süllyedés tönkreteszi az alapozásokat, utakat, gáz- és vízvezetékeket, ami folyamatos és drága javításokat igényel. Ráadásul az érintett területeken belül is nagy eltérések lehetnek a tényleges süllyedés mértékében az átlaghoz képest. Például a New York-i LaGuardia repülőtér egyes részei évente több mint 5 millimétert süllyednek.

A fokozódó árvízveszély és szerkezeti károk miatt a biztosítási díjak emelkednek, egyes területek pedig biztosíthatatlanná válhatnak, ami destabilizálja a helyi lakáspiacokat – vagyis a túl magas kockázat miatt előfordulhat, hogy a biztosítótársaságok nem hajlandók fedezetet adni azokra.

Az összegzés szerint 2050-re mintegy 39 800 üzleti célú ingatlant fenyeget majd közvetlen elöntés a süllyedés miatt, ami több mint 13 milliárd dollárnyi fogyasztói költést is veszélyeztet.

