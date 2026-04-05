Zelenszkij fél: az iráni háború miatt magára maradhat Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök attól tart, hogy a közel-keleti háború elhúzódása miatt a globális prioritások eltolódnak Kijev felől, ezért az ukrán városok egyre inkább ki vannak téve az orosz ballisztikus rakétatámadásoknak.

Zelenszkij elnök attól tart, hogy Ukrajna magára marad az iráni háború miatt / Fotó: AFP

Az Associated Pressnek nyilatkozva Zelenszkij félelmét fejezte ki, hogy a már hatodik hete tartó konfliktus következtében csökken az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rakéták szállítása az országába. Ukrajna továbbra is rendkívül függ ezektől a rendszerektől, hogy kivédje a napi rendszerességű orosz légitámadásokat.

Be kell látnunk, hogy ma nem mi vagyunk a prioritás

– mondta Zelenszkij a Kyiv Post beszámolója szerint. „Ezért attól tartok, hogy egy hosszú háború [Iránban] kevesebb támogatást jelent majd számunkra.” Megjegyezte, hogy ha a közel-keleti konfliktus nem ér véget hamarosan, az amúgy is korlátozott számú elfogó rakéták készlete „napról napra egyre kisebb lesz”.

Zelenszkij a dróntechnológia exportjával tartaná fókuszban Ukrajnát

Hogy Ukrajna továbbra is fontos szerepet töltsön be a nemzetközi napirenden, Zelenszkij technológiai együttműködést javasolt az Öböl menti arab országoknak. Felvetette, hogy Ukrajna megoszthatná az Egyesült Államok és az európai partnerek által finanszírozott, elfogó- és tengeri drónok terén szerzett fejlett szakértelmét és technológiáját, cserébe a régióból származó ballisztikus rakétavédelmi rendszerekért.

Zelenszkij emellett Ukrajnát a globális kereskedelem biztonságának egyik potenciális partnereként igyekszik pozicionálni, felajánlotta segítségét a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásában a fekete-tengeri tengeri folyosók biztonságának biztosításából szerzett tapasztalatok alkalmazásával.

Putyint erősíti az iráni háború

Az elnök kiemelte, hogy a közel-keleti háború jelentős gazdasági hasznot hoz a Kremlnek. Az olajárak emelkedése – amelyet a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása és az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók enyhe enyhítése váltott ki – megerősítette Moszkva háborús költségvetését. „Oroszország emiatt további pénzhez jut, tehát igen, előnyük származik belőle” – mondta Zelenszkij.