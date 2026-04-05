Üzemszerűen lopják az olajat Texasban, már most milliárdos a kár

Az olaj- és gázipari termelők évente legalább egymilliárd dollárt, de akár ennél is többet veszítenek a szénhidrogén-mezők fosztogatása miatt. A jelenséget több iparági szereplő a Mad Max-filmek világához hasonlítja, csak éppen az Egyesült Államok olajkitermelő központjában – írja az Origo. Bár az Egyesült Államokat egyelőre nem fenyegetik ellátási nehézségek, az üzemanyagárak emelkedése miatt még több lopásra lehet számítani.

Az Egyesült Államok olajkitermelési központjának számító Texas államban aggasztóan emelkedik az olajlopások száma / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Dollármilliárdos veszteségeket okoznak az olajlopások

A lap arról ír, hogy a Permian-medence központjában található Martin megyében, amely az Egyesült Államok egyik legfontosabb olajtermelő térsége, a helyi hatóságok szerint hetente mintegy 500 hordó nyersolajat lopnak el. Egy iparági nyilatkozó azt állítja, hogy az állami szintű veszteségek évente 1–2 milliárd dollár között mozognak.

A Permian-medencében az egyik legnagyobb problémát a bűnözés közelmúltbeli növekedése jelenti, amelyet egyesek a Trump elnök és kormánya előtti Biden–Harris-kormányzat engedékeny határpolitikájával hoznak összefüggésbe.

Ed Longanecker, a texasi független olajkitermelők szakmai szövetségének elnöke szerint

a térségben működő olajcégek vesztesége elérheti a 2 milliárd dollárt is.

Ez a szám nem tartalmazza a Permian-medence Új-Mexikó államra eső részén történt lopásokat. A Permian-medence szénhidrogénben gazdag területén közigazgatási értelemben döntően és Texas és Új-Mexikó állama osztozik.

A dallasi Fed friss felmérése szerint az olajipari vezetők legalább 60 százaléka jelezte, hogy olajlopásokat tapasztaltak. Az elkövetők pedig egyre arcátlanabbak: gyakran fényes nappal csatlakoztatnak vákuumos tartálykocsikat a tárolótartályokhoz, és egyszerűen leszivattyúzzák az olajat. Időnként eltakarják a rendszámtáblákat, vagy járművet cserélnek, hogy kijátsszák a hatóságokat.

Az ügyre már a szabályozó hatóságok és az Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI is felfigyelt, mivel az olajlopások egyre nagyobb gazdasági biztonsági és a kritikus infrastruktúrát fenyegető kockázattá válnak.

Texas és Új-Mexikó saját hatáskörben is intézkedéseket hoz az olajlopások megfékezésére. Texas például egy külön munkacsoportot hozott létre a vasúti teherszállítással foglalkozó hatóságnál, és számba veszik az eddig keletkezett gazdasági károkat. Eközben az FBI is erősítette jelenlétét az területen.