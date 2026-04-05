Üzemszerűen lopják az olajat Texasban, már most milliárdos a kár
Az olaj- és gázipari termelők évente legalább egymilliárd dollárt, de akár ennél is többet veszítenek a szénhidrogén-mezők fosztogatása miatt. A jelenséget több iparági szereplő a Mad Max-filmek világához hasonlítja, csak éppen az Egyesült Államok olajkitermelő központjában – írja az Origo. Bár az Egyesült Államokat egyelőre nem fenyegetik ellátási nehézségek, az üzemanyagárak emelkedése miatt még több lopásra lehet számítani.
Dollármilliárdos veszteségeket okoznak az olajlopások
A lap arról ír, hogy a Permian-medence központjában található Martin megyében, amely az Egyesült Államok egyik legfontosabb olajtermelő térsége, a helyi hatóságok szerint hetente mintegy 500 hordó nyersolajat lopnak el. Egy iparági nyilatkozó azt állítja, hogy az állami szintű veszteségek évente 1–2 milliárd dollár között mozognak.
A Permian-medencében az egyik legnagyobb problémát a bűnözés közelmúltbeli növekedése jelenti, amelyet egyesek a Trump elnök és kormánya előtti Biden–Harris-kormányzat engedékeny határpolitikájával hoznak összefüggésbe.
Ed Longanecker, a texasi független olajkitermelők szakmai szövetségének elnöke szerint
a térségben működő olajcégek vesztesége elérheti a 2 milliárd dollárt is.
Ez a szám nem tartalmazza a Permian-medence Új-Mexikó államra eső részén történt lopásokat. A Permian-medence szénhidrogénben gazdag területén közigazgatási értelemben döntően és Texas és Új-Mexikó állama osztozik.
A dallasi Fed friss felmérése szerint az olajipari vezetők legalább 60 százaléka jelezte, hogy olajlopásokat tapasztaltak. Az elkövetők pedig egyre arcátlanabbak: gyakran fényes nappal csatlakoztatnak vákuumos tartálykocsikat a tárolótartályokhoz, és egyszerűen leszivattyúzzák az olajat. Időnként eltakarják a rendszámtáblákat, vagy járművet cserélnek, hogy kijátsszák a hatóságokat.
Az ügyre már a szabályozó hatóságok és az Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI is felfigyelt, mivel az olajlopások egyre nagyobb gazdasági biztonsági és a kritikus infrastruktúrát fenyegető kockázattá válnak.
Texas és Új-Mexikó saját hatáskörben is intézkedéseket hoz az olajlopások megfékezésére. Texas például egy külön munkacsoportot hozott létre a vasúti teherszállítással foglalkozó hatóságnál, és számba veszik az eddig keletkezett gazdasági károkat. Eközben az FBI is erősítette jelenlétét az területen.
S bár az amerikai gazdaság erős, az eddig több tíz milliárd dollárba került iráni háború közvetlenül még nem viselte meg, az üzemanyag ára, követve az olajét ott is emelkedik. Nemrég 4 dollár közelébe ugrott a gallononkéni átlagár, ez közel 1 dolláros áremelkedés egy hónap alatt (1 gallon = 3,78 liter).
Ilyen magas árat utoljára 2022 augusztusában kellett fizetni a benzinkutaknál az Egyesült Államokban.
