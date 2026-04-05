Súlyos ára lehet a húsvéti locsolásnak – a jogosítvány mellett a biztosítás is rámehet az ittas vezetésre

Ha egy ittas sofőr balesetet okoz, nem csupán a jogosítványát veszítheti el, hanem a biztosítási fedezetet is – hívta fel a figyelmet az Insura biztosításközvetítő portál vasárnap közleményében, utalva arra, hogy tavaly a húsvéti ünnepek alatt a rendőrség által ellenőrzött járművezetők közül 450 vezetett ittasan, 258 sofőr ellen büntetőeljárás is indult az alkoholszint mértéke miatt.

A KSH előzetes adatai szerint továbbra is súlyos probléma az ittas közlekedés: 2025-ben 848 esetben okozott ittas személy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet. E balesetek több mint kétharmadát személygépkocsival okozták, a többi esetben főként motorkerékpárt vagy kerékpárt hajtott az ittas elkövető.

Az ittas járművezetőt több évre is eltilthatják a vezetéstől, baleset okozásáért pedig akár szabadságvesztés is kiszabható rá.

További súlyos következménye az ittas vezetésnek, hogy az ilyen állapotban okozott balesetben akár személyi sérülés, akár dologi kár keletkezik, akkor az ittas vezető nem számíthat biztosítói kártérítésre sem, 0,8 ezrelék feletti véralkoholszint felett szinte minden esetben kizárják a kártérítést. A kötelező biztosítás (kgfb) pedig térít ugyan a vétlen károsultaknak, de ezt az összeget a biztosító utólag szintén behajtja a károkozón. A kifizetett kártérítéseket 5 millió forintig követelheti vissza a biztosító a vezetőtől, ha az autót alkoholos befolyásoltság alatt vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette.

Még súlyosabb a helyzet, ha az ittasan vezetett járműre nem is kötöttek kgfb-t. Ebben az esetben a Magyar Biztosítók Szövetsége által kezelt kártalanítási számla nyújt kártérítést a vétlen fél számára, majd ezt az összeget teljes egészében behajtja a biztosítással nem rendelkező autó üzembentartóján – tették hozzá.