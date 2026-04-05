Szijjártó Péter már sejti, hogy kik állhatnak a Török Áramlat elleni merényletkísérlet mögött

„Ma húsvétvasárnap van, ha van olyan nap, amelynek a békéről és a nyugalomról kellene szólnia, az a mai. Ehhez képest nemrégen kaptuk az értesítést szerb barátainktól, hogy valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában. Mint ismert, vasárnap reggel a szerb rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől pár száz méterre robbanószerkezetet talált elhelyezve, ami arra utal, hogy valakik megpróbálták megsemmisíteni a kritikus infrastruktúrát.

Aleksandar Vucic szerb államfő már tájékoztatta az incidensről Orbán Viktor miniszterelnököt, aki vasárnap délutánra összehívta a védelmi tanács rendkívüli ülését. A külügyminiszter felhívta rá a figyelmet, hogy a Török Áramlat Magyarország biztonságos ellátását garantálja.

„Az elmúlt napokban-hetekben volt minden. Az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, és próbáltak minket totális blokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket még Oroszország területén.”

És itt van most a mai eset, a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat mellett. Mi a leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást

– szögezte le Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, hogy a szerbekkel közösen megvédjük magunkat és az energiaellátás biztonságát. Továbbá kiemelte, hogy

nem hagyják, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásárolják az energiahordozókat.

A miniszter szerint ha a Török Áramlat nem működne, a jelenlegi gázár sokszorosáráért tudnánk földgázt venni, ami azt jelentené, hogy a rezsicsökkentésnek vége lenne.

„Amíg azonban minket látnak, és nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig megvédjük magunkat. Megvédjük az energiaellátásunk biztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést is. Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani árak háromszorosát fizettessék meg” – mondta Szijjártó Péter.