Deviza
EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,01 0% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,06% EUR/HUF384,76 +0,08% USD/HUF334,34 +0,1% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF417,01 0% PLN/HUF89,96 +0,08% RON/HUF75,49 +0,08% CZK/HUF15,69 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Török Áramlat
Szerbia
Szijjártó Péter
gázvezeték

Szijjártó Péter már sejti, hogy kik állhatnak a Török Áramlat elleni merényletkísérlet mögött

A külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt, miután vasárnap reggel a szerb rendőrség a magyar határtól és a Török Áramlat gázvezetéktől nem messze egy robbanószerkezetet talált. Szijjártó Péter emlékeztetett rá, hogy az ukránok nemrégiben drónok tucatjaival támadták a Magyarország számára kulcsfontosságú vezetéket.
Járdi Roland
2026.04.05, 11:42
Frissítve: 2026.04.05, 11:58

„Ma húsvétvasárnap van, ha van olyan nap, amelynek a békéről és a nyugalomról kellene szólnia, az a mai. Ehhez képest nemrégen kaptuk az értesítést szerb barátainktól, hogy valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában. Mint ismert, vasárnap reggel a szerb rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől pár száz méterre robbanószerkezetet talált elhelyezve, ami arra utal, hogy valakik megpróbálták megsemmisíteni a kritikus infrastruktúrát.

Szijjártó Péter már sejti, hogy kik állhatnak a Török Áramlat elleni merényletkísérlet mögött

Aleksandar Vucic szerb államfő már tájékoztatta az incidensről Orbán Viktor miniszterelnököt, aki vasárnap délutánra összehívta a védelmi tanács rendkívüli ülését. A külügyminiszter felhívta rá a figyelmet, hogy a Török Áramlat Magyarország biztonságos ellátását garantálja.

„Az elmúlt napokban-hetekben volt minden. Az ukránok szerveztek ellenünk olajblokádot, és próbáltak minket totális blokád alá venni azzal, hogy drónok tucatjaival lőtték a Török Áramlat vezetéket még Oroszország területén.”

És itt van most a mai eset, a vezeték felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a Török Áramlat mellett. Mi a leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást

– szögezte le Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, hogy a szerbekkel közösen megvédjük magunkat és az energiaellátás biztonságát. Továbbá kiemelte, hogy

nem hagyják, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy a mostaninál drágábban és kevésbé biztos forrásból vásárolják az energiahordozókat.

A miniszter szerint ha a Török Áramlat nem működne, a jelenlegi gázár sokszorosáráért tudnánk földgázt venni, ami azt jelentené, hogy a rezsicsökkentésnek vége lenne. 

„Amíg azonban minket látnak, és nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig megvédjük magunkat. Megvédjük az energiaellátásunk biztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést is. Nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani árak háromszorosát fizettessék meg” – mondta Szijjártó Péter.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
